Sään suosiessa myös kesän herkut kypsyvät kovaa tahtia. Pääsato on nyt myynnissä, mutta millaisia hintoja on pulitettava päästäkseen herkuttelemaan?

Pori, Eura

Helteet ovat vallanneet Satakunnan. Kuumat ilmat näkyvät myös torilla, monessakin mielessä. Lämpö paitsi läkähdyttää torilla kulkevat, se myös edistää mansikoiden kypsymistä.

Porin torilla Mansikkapaikka Vilposen myyjät Tanja Heinonen ja Roosa Vuorenmaa kertovat, että juhannuksen jälkeen mansikan litrahinta on heidän kojussaan puolittunut. Samoin perunaa saa nyt puolet halvemmalla kuin ennen juhannusta.

Porin torilla myydään useita mansikkalajikkeita. Polka on myyjien mukaan kestosuosikki, Frida on tämän kesän hitti.

Tiistaina 28. kesäkuuta torilla myytiin mansikkaa 5–8 euron litrahintaan. Lavoja sai 35 tai 40 eurolla. Mansikkalajeja on myynnissä monta erilaista.

”Frida on ollut tämän kesän suosituin lajike. Se on markkinoilla vähän vieraampi lajike. Ihmiset kyselevät sen perään jatkuvasti. Se on meiltä tällä hetkellä lopussa”, kertovat Heinonen ja Vuorenmaa.

Perunaa myytiin samana päivänä torilla jopa 2 euron litrahinnalla. Useimmissa kojuissa litran perunaa sai 4–7 eurolla.

Hinnat Mansikat ja perunat torilta ostettuna Mansikka (lajista riippuen) 5–8 euroa/litra

Mansikkalava 35–40 euroa/litra

Siikli 4–7 euroa/litra

Annabelle-peruna 2–5 euroa/litra

Ennen juhannusta mansikkalitra maksoi 10–12 euroa. Heinonen ja Vuorenmaa kertovat, että hinnoista huolimatta tuotteilla oli vientiä juhannuksena.

Myös torimyyjä Jarmo Siivonen on erittäin tyytyväinen tähänastiseen satokauteen.

”Olen myynyt perunaa noin 50 vuoden ajan. En muista, että kertaakaan aiemmin olisin saanut näin paljon kiitosta perunan laadusta.”

Jarmo Siivonen myi Pentti Jokiselle käsin nostettua siikliä. ”Keitetyt perunat, silli ja voita kylkeen. Se on paras yhdistelmä”, kehaisee Jokinen.

Nyt pääsatokausi on kuitenkin alkanut. Hinnat laskevat sitä mukaa, kun tuotemäärät kasvavat.

Eurassa sijaitsevan Tuomisen tilalla mansikkalitra maksaa tällä hetkellä 7 euroa ja lavallinen 35 euroa. Kilo perunaa on lajista riippuen kahdesta neljään euroa.

” ”Lämpö lässäyttää mansikat, ihan kuin meidät ihmisetkin.”

Tuomisen tilan Merja Silander tietää kertoa, että helteet lyhentävät mansikan satokautta hieman. Ihanteellinen ilmasto mansikalle olisi hänen mielestään noin 20 astetta ja pilvinen poutasää.

”Lämpö lässäyttää mansikat, ihan kuin meidät ihmisetkin”, Silander naurahtaa.

Tuomisen tilan Merja Silander esittelee vastapoimittuja mansikoita. Tuomisen tilalla on mahdollisuus myös itsepoimintaan.

Helle aiheuttaa myös sen, että suurin osa mansikoista kypsyvät nyt kaikki yhtä aikaa. Onko nyt siis aika hakea mansikat pakkaseen ja ruokapöytään?

”Jos haluaa parhaimmat mahdolliset mansikat, kannattaa toimia nyt. Marjat pienenevät koko ajan.”

Silander arvelee, että mansikkaa saa heidän tilaltaan enää kolmen viikon ajan. Perunaa nousee vielä heinäkuun loppuun asti.