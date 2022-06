Petäjäksen entiseen Kesäkotiin mahdollisesti matkailu- ja vapaa-ajan liiketoimintaa. Lomakoti siirtymässä yksityiskäyttöön.

Rauma

Kaupungin lunastamat, Rauman seurakunnan aiemmin omistamat Petäjäksen rantahuvilat saavat uudet omistajat. Rauman kaupunginhallitus hyväksyi huviloiden myynnin huutokaupassa korkeimman hinnan tarjonneille. Kaupunki vuokraa rantatontit uusille omistajille pitkäaikaisilla sopimuksilla.

Petäjäksen puisto- ja virkistysalueen pohjoisrannalla sijaitsevista huviloista tarjottiin 155 000 euroa kummastakin. Tarjoajia oli nettihuutokaupoissa kaikkiaan lähes 40.

Kesäkodin ja sen uimarannan saunan ostajana on Raumalla ja Turussa saaristomatkailua harjoittava West Coast Seaservice Oy Ltd. Lomakodin tontti vuokrataan vuoden 2051 ulottuvalla sopimuksella.

Toimitusjohtaja Teemu Knuutila kertoo Petäjäksen huvilan hankitun ensisijaisesti yrityskäyttöön, mutta tarkempi tuleva käyttö on vielä suunnitteluasteella. Näin siitä syystä, että kaupan lainvoimaisuuden varmistuminen vie vielä aikansa.

Knuutila toteaa kesäkodin olevan sijainniltaan edullinen. Rantapaikka ja sen rakennukset ovat vain muutaman minuutin matkaetäisyydellä kaupunkikeskustassa ja perille pääsee tietä pitkin.

Kesäkodin kauppaan kuuluu päärakennuksen lisäksi saunarakennus, ulkorakennus ja puuvaja. Huvilarakennus on rakennettu tiettävästi 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ja se on suojeltu. Saunarakennus on vuodelta 1989. Sen edustalla on hiekkaranta ja laituri.

Petäjäksen Lomakoti siirtyy yksityiskäyttöön. Rauman seurakunta luopui huvilakiinteistöjen tonttien vuokrasopimusten jatkosta viime vuoden lopulla ja Rauman kaupunki päätyi huutokauppaamaan huvilat.

Lomakodin rakennusvalikoimassa on kaikkiaan kuusi rakennusta. Päärakennus on viime vuosisadan alkupuolelta ja se on laajennettu vuonna 1986. Erillinen majoitusrakennus on vuodelta 1971. Kauppaan kuuluvat myös ulkorakennus, saunarakennus, vaja ja puuvaja.

Lomakodin ostajana on raumalainen Kaisa Koskinen. Hän kertoo huvilarakennusten tulevan yksityiskäyttöön. Yritystoimintaa sen tiloihin ei ole suunnitteilla.