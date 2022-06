Kaupungilta aluevarauspäätös Hevossuolle ranskalaiselle Neoen Renewables Finland Oy:lle.

Rauman Hevossuolle on suunnittelussa samanlainen akkuvarasto kuin Lappeenrannan Yllikkälässä jo on tuotannollisessa käytössä.

Rauma

Uusiutuvan energian tuotannon lisäys on tuomassa Raumalle teollisen mittaluokan sähkövarastoinvestoinnin. Rauman kaupunginhallitus antoi myönteisen aluevarauspäätöksen Hevossuolta Neoen Renewables Finland Oy:lle akkuvarastoa varten.

Ranskalaisomistuksessa oleva Neoen suunnittelee nimellisteholtaan 30 megawatin ja kapasiteetiltaan 30 megawattitunnin akkuihin perustuvan sähkövaraston rakentamista. Kaupunki on varannut akkuvarastolle vajaan kahden hehtaarin maa-alueen Hevossuon jätelaitoksen koillispuolelle.

Projektipäällikkö Erika Forstén Neoen Finlandista korostaa, että akkuvarastoinvestointi on vasta hyvin alkuvaiheessaan ja suunnittelussa. Investointipäätöstä ei siis vielä ole tehty.

Sähkövarastoalue edellyttää ensin maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarveratkaisua tai mahdollisesti kaavoittamista rakennusluvan myöntämistä varten.

Forstén lisää, että merkittävä osa suunnittelussa ja teknisenä reunaehtona on verkkoliitännän järjestämisen valtakunnan sähköverkkoon. Rauman Hevossuo on tästä näkökulmasta otollinen sijaintipaikka, sillä alueella on lyhyet etäisyydet korkeajännitelinjoille.

Raumalle kaavailtu akkusähkövarasto on koko- ja teholuokaltaan vastaava kuin mikä yhtiöllä on jo käytössä Lappeenrannan Yllikkälässä. Akkuvaraston ideana on toimia reservinä ja vakauttajana vaihtelevissa uusioenergian tuotantotilanteissa.

Yllikkälän varastossa akut on pakattu kymmeneen erilliseen konttiin. Lisäksi varaston varustuksena on sähköasema, jonka kautta tasavirta muunnetaan vaihtovirraksi ja varaustilanteessa päinvastoin.

Ranskalaiskonsernin Suomen maayhtiö on käynnistänyt mittavan investointiohjelman tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon kasvattamiseksi. Nettisivujensa mukaan yhtiöllä on voimala- ja sähkövarastoinvestointeja suunnittelupöydällä Satakunnassa myös Kankaanpäässä ja Nakkilassa.

Neoen Finlandilla on Suomessa tuotannossa Hedetin tuulivoimalaitos Närpiössä ja rakenteilla Mutkalammen tuulivoimala Kalajoen, Kannuksen ja Kokkolan alueelle Pohjanmaalla. Sen nimellisteho on noin 400 megawattia ja voimala on Suomen suurimpia.

Yhtiö kertoo suunnittelussa olevan kaikkiaan seitsemän uusiutuvan sähköenergiantuotannon ja varastoinnin hanketta.