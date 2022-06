Pori

Porin uusi torirakennus on kerännyt paljon kehuja – miten on lopun torin laita? Kaupunki etsii nyt asukkaiden kantoja kauppatorin yleissuunnitelmasta.

Ennen kuin mielipiteensä lausuu, voi suunnitelmaan tutustua muun muassa 3D-videon ja 360-kuvien avulla.

"Kauppatori on keskeinen paitsi sijainniltaan, myös merkitykseltään monelle kaupunkilaiselle. Suunnitelmaa laadittiinkin laajassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Kauppatorin elinvoimaisuuden kannalta palautteen saaminen on erittäin tärkeää, ja nyt kyselyyn vastaamalla on kaikilla jälleen mahdollisuus osallistua yhteisen torimme kehittämiseen”, kannustaa kaupunginarkkitehti Mikko Nurminen Porin kaupungilta.

Palautekyselyyn voi vastata täällä 31. elokuuta mennessä. Yleissuunnitelmaan voi tutustua myös täällä.