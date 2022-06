Matti Mattson opettaa lapsia uimaan Porin kaupungin videoilla. Niissä hän havainnollistaa, kuinka toisen, neljännen ja kuudennen luokan oppilaiden uintitavoitteisiin päästään.

Pori

Porin kaupungin urheilulähettiläs, uimari Matti Mattsson esiintyy Porin kaupungin uimataitovideoilla. Videot opettavat, mitä uimataito oikeasti vaatii ja mitä pitäisi osata milläkin luokka-asteella.

"Uimataito on kansalaistaito, joka jokaisen on syytä osata. Uiminen on myös erittäin hauskaa ja varsinkin Porissa vesi on elementtinä vahvasti läsnä. Jokaisen porilaisen olisi syytä oppia uimaan ja suositeltavaa olisikin lähteä harjoittelemaan uimista jo hyvissä ajoin ennen koulun alkamista”, toteaa liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti tiedotteessa.

”Matin kanssa toteutetuilta uimataitovideoilta näkee oikeat tekniikat ja sen minkälaisia asioita kannattaa treenata. Harjoittelun voi mainiosti aloittaa jo etukäteen. Videoita kannattaa katsoa yhdessä perheen kesken, jotta huoltajatkin oivaltavat sen, mitä uimataito missäkin ikävaiheessa vaatii”, Lahti sanoo.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Uimataito tuo turvaa ja vapautta liikkua vedessä, vesillä ja veden äärellä. Porin kaupunki panostaa uimataitoon. Uimista harjoitellaan tois-, neljäs- ja kuudesluokkaisille kohdennetun uimaopetuksen lisäksi myös liikuntatunneilla.

Myös eskari-ikäisille järjestetään uimaopetusta. Koululaisten uimaopetuksen lisäksi Nuorisopassi sisältää viides, kuudes, seitsemäsluokkalaisille oppilaille 43 maksutonta uintikertaa lukuvuoden aikana.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

”Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (suh) selvitysten mukaan koronapandemian aikaiset sulut ovat vaikuttaneet myös lasten uimataidon kehittymiseen. Perheillä on kesällä yhteistä aikaa ja sitä kannattaa käyttää yhteisiin uimareissuihin ja uimataidon harjoitteluun. Hauskan liikunnallisen yhdessäolon ohessa oppii taidon, mistä on hyötyä esimerkiksi tilanteessa, missä joutuu yllättäen veden varaan”, kannustaa Lahti.

Kesä kutsuu vesipetoja uimaan niin maauimalaan kuin luonnon vesiinkin. Porin lasten- ja nuortensuojelusäätiö mahdollistaa yhdessä Porin kaupungin kanssa alle 18-vuotiaiden maksuttoman sisäänpääsyn maauimalaan vielä kesäkuun loppuun asti. Siellä on tarjolla valvotut olosuhteet uimataidon oppimiseen tai kehittämiseen.