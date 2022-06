Jos mieli tekee Kokemäenjoen souturetkelle, se onnistuu vielä vaikka varhain perjantaiaamuna. Kysyimme, millainen Satakunnan Kansansoutu tänä vuonna on odotettavissa.

1. Mitä tapahtuu, milloin ja missä?

Satakunnan Kansansoutu järjestetään 1.–3. heinäkuuta Sastamalasta Poriin Kokemäenjokea pitkin. Lähtö on perjantaiaamuna Sastamalasta, jossa kaupungin aamukahvit osallistujille on kello 7.15–10.15. Lähtö Sylvään rannasta on kello 9–10 ja ruokailu Äetsän voimalaitoksella kello 11–13. Tämän jälkeen soutu jatkuu Huittisiin, Kokemäelle, Harjavaltaan, Nakkilaan ja Ulvilaan. Poriin saavutaan sunnuntaina noin kello 16.

2. Monettako kertaa tapahtuma on?

Tapahtuma on nyt 31. kertaa.

3. Mitä uutta on luvassa?

Satakunnan Kansansoudun uusi wc-vaunu on ensimmäistä kertaa mukana souduissa.

4. Entä mitä vanhaa ja perinteistä?

Tunnelma ja hyvää seuraa. Kansansoutu soudetaan perinteisesti samoja taukopaikkoja hyödyntäen. Kokemäellä Risten entisellä koululla on soututanssit perjantai-iltana myös lähistön asukkaille.

5. Mitkä ovat tämän vuoden tapahtuman kohokohdat?

Kohokohtana voidaan pitää Kokemäenjoen kaunista maisemaa, tunnelmaa joella ja kivoja soutukavereita. Myös Risten iltatapahtuma esiintyjineen on yksi kohokohta. Soututansseissa perjantaina kello 21–1.30 musiikista vastaa Törmälä Bros.

6. Minkä verran tapahtumassa on yleensä ollut osallistujia? Paljonko väkeä odotetaan nyt?

Tapahtumassa on viime vuosina ollut noin 500 soutajaa. Koronan vuoksi soutu on peruttu kahtena vuonna ja tänä vuonna on paljon tapahtumia päällekkäin, joten soutajamäärässä on vähennystä. Odotamme 250 soutajaa.

7. Mistä kaukaa tapahtumaan tullaan?

Tapahtumaan tullaan pääkaupunkiseudulta, Pirkanmaalta ja Satakunnasta. Joka vuosi on ollut osallistujia myös ulkomailta saakka.

8. Kuka tapahtuman järjestää?

Tapahtuman järjestää Satakunnan Kansansoutu ry yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi jokivarren kunnat tarjoavat soutukahvit soutajille.

9. Tarvitaanko paljon talkoolaisia?

Talkoolaisia on kolmisensataa kaikkiaan matkan varrella.

10. Maksaako jotain ja vieläkö pääsee mukaan?

Vielä pääsee mukaan. Verkkokauppa on auki torstaihin 30.6. kello 16 asti ja jälki-ilmoittautuminen on perjantaina 1.7. kello 7.30–9.00 Marttilan koululla Sastamalassa. Yhden päivä soutupassi on 40 euroa, kahden päivän soutupassi 50 euroa ja koko retken, eli kolmen päivän, soutupassi 70 euroa.

Kysymyksiin vastasivat Satakunnan kansansoudun sihteeri Merja Mahlamäki ja toiminnanjohtaja Tapio Soininen.