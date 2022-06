”Suupohjan sääprofeetta” on ehtinyt tarkkailla kelejä vuosikymmeniä kauemmin kuin useimmat meteorologit – Tässä hänen ennusteensa loppukesän ilmoista

Isojoella asuva Unto Riihiluoma on voittanut useita sääennustekilpailuja. Selvitimme häneltä, millaiset kesäsäät meitä vielä odottavat.

Unto Riihiluoman puutarhassa on sademittari, jonka hän tarkistaa joka päivä.

Isojoki

Unto Riihiluoma, 92, selailee muistikirjaansa. Täyteen raapustettuja kirjoja hänellä on kasapäin. Nyt kädessä olevan kirjan hän aloitti tänä vuonna. Säätä on tullut tarkkailtua vuosikymmenten ajan.

”Aina minä olen katsellut taivahalle”, hymähtää sääprofeetaksikin kutsuttu, Isojoella asuva Riihiluoma.