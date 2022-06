Rakentamiselle ja radoille nippu ehtoja ja velvoite säästää puustoa.

Lapin Salama ry:n frisbeegolfrata on saanut poikkeusluvan asemakaavasta. Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto hyväksyi seuran suunnitelman 18-väyläisen radan rakentaminen kirkonkylään Teilinummen metsä- ja peltoalueille.

Rata sijoittuu Rauman kaupungin omistamalle maa-alueelle. Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto asetti poikkeusluvalle kuitenkin ehtoja, jotta poikkeaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset.

Lupa myönnetään sillä ehdolla että, Rauman kaupungilla on oikeus poistaa frisbeegolf -ratoja tai velvoittaa luvansaajaa poistamaan kustannuksellaan rata tai radat, mikäli asemakaavan toteuttaminen tai muu syy sitä edellyttää.

Väylien, siirtymäreittien ja pysäköintialueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee minimoida haitalliset vaikutukset läheiselle asutukselle ja luonnolle. Puiden kaadosta tulee sopia kaupungin Wihertoimen kanssa.

Rakennusvalvonnan tulee selvittää hankkeen mahdollisesti vaatiman maisematyöluvan tarve.

Frisbeeväylät sijoittuvat alueelle, joka on kaavoituksella osoitettu asumiselle. Tästä syystä radalle on hankittava erikseen poikkeamislupa asemakaavasta.

Kaupungin tekninen valiokunta on puolestaan esittänyt, että väylien tulee sijaita mahdollisuuksien mukaan asuintonttien ulkopuolella. Kaupunki edellyttää maanomistajana, että tarpeetonta puunkaatoa rata-alueella on vältettävä sekä peltoalueet on pidettävä maisemallisesti siisteinä ja niitettävä säännöllisesti.

Kaupunki ei peri rata-alueen maankäyttöluvasta maksua. Teknisen valiokunnan esityksenä on lisäksi, että frisbeegolfrata siirtyy kaupungin omistukseen ja ylläpitoon noin viiden vuoden kuluttua.