Samalla hän esittää, että Pori selvittäisi isättömien lasten määrää ja pyrkisi yhdistämään lapsia isäänsä.

Pori

Porilainen perussuomalaisvaltuutettu Anssi Salmi on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa esittää, että Porin kaupunki tarjoaisi jokaiselle syntyvälle porilaiselle lapselle automaattisesti dna-testin veloituksetta isyyden selvittämiseksi riippumatta vanhempien välisestä suhteesta.

Samalla hän esittää, että Pori selvittäisi isättömien lasten määrää ja pyrkisi yhdistämään lapsia isäänsä.

Salmi perustelee aloitettaan sillä, että YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan lapselle tulee turvata oikeus molempiin vanhempiin.

”Syntyvän tai syntyneen lapsen äidin selvittäminen on ilmeistä, mutta on muistettava, että myös isyyden selvittäminen on lapsen edun vuoksi niin kutsuttua pakottavaa oikeutta”, aloitteessa todetaan.