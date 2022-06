Lensun koulun ja päiväkodin tonttialueelle uutta käyttöä.

Rauma

Purettujen Lensun koulun ja päiväkodin alue saa Raumalla uutta käyttöä ja tulevaisuudessa uusia asukkaita. Kaupunginvaltuusto hyväksyi korttelialueen maankäyttöä ohjaavan asemakaavamuutoksen. Kaava hyväksyttiin keskusteluitta ja yksimielisesti.

Asemakaavassa on osoitettu alueen pohjois- ja koillisosaan asumista. Minikokoiselle asuinalueelle on suunniteltu varsin tiivistä rakentamista. Entiselle koulutontille on sovitettu kolme omakotitalotonttia ja yksi rivitalotontti, josta on näkymämahdollisuus Äyhönjärvelle ja järvipuistoon.

Kaavassa säilytetään tontti Tenavakallion päiväkodille ja päiväkotitontin viereen on varattu pieni Koudinojan puisto- ja virkistysalue.

Puretun Lensun päiväkodin tontille on kaavassa osoitettu toimitilarakentamista, joka mahdollistaa toimistotilojen tai ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien varasto- ja huoltotilojen rakentamisen.

Uuden toimitilarakennusten korttelialueen rajanaapurina oleva puutarha-alan yritys Viherkäine Oy on hakenut Rauman kaupungilta kaavamuutosta mahdollista toiminnan laajentamista varten.

Kaupungin huvilarakennusten myyntisarja saa jatkoa kaupunginvaltuuston päätöksellä. Valtuusto hyväksyi Kataviston saaressa sijaitsevan huvilarakennuksen myynnin ja sen tontin vuokrausehdot.

Tavoitteena on, että Kataviston huvilalle löytyisi saaristomatkailun ja retkeilyn palveluja tarjoava yritys tai toimija. Huvilarakennuksen myynnin ja vuokrauksen valmistelun yhteydessä kiinnostusta kysyttiin Selkämeren kansallispuistoa hallinnoivalta metsähallitukselta, mutta valtion puolella ei kiinnostusta ilmennyt.

Rauma valmistelee myös niin sanotun Pastisen huvilan myyntiä ja tontin vuokrausta. Suunnitelmana on, että vanhoille mökkikiinteistöille saataisiin pohjoisten saarien matkailua tukevaa palvelutoimintaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kataviston huvilan tontin vuokraamisen pitkäaikaisella sopimuksella. Vuokra-aika ulottuu vuoden 2051 loppuun. Tontin pinta-ala on noin 7 400 neliömetriä ja perusvuokrana on 0,53 euroa neliömetriltä. Yli 3 000 neliömetriä ylittävältä osuudelta vuokraa alennetaan 50 prosentilla.