17. kertaa järjestettävä Raumanmeren Juhannus -festivaali valtaa taas Rauman Otanlahden kolmeksi päiväksi. Vaikka Porin jokirannassa on juhannuksena hiljaista, löytyy Satakunnasta raumalaisen festaritunnelman lisäksi paljon muutakin nähtävää ja koettavaa.

Raumanmeren Juhannus -festivaali, Satakunnan juhannuksen isoin tapahtuma, järjestetään kahden vuoden tauon jälkeen kovin odotuksin.

”Odotamme, että kävijöitä tulee vähintään yhtä paljon kuin vuonna 2019. Mielestäni ihmisten tulisi päästä juhlimaan nyt kolmen vuoden edestä”, toteaa RMJ:n tuotantopäällikkö Jonna Myllykangas.

Vuonna 2019 RMJ-festareilla kävi 22 000 henkilöä. Festari on ollut kolmepäiväinen vuodesta 2017 asti.

RMJ-festareilla nähdään tänä vuonna tavallista enemmän myös ulkomaisia artisteja. Esiintyjäkaartiin kuuluvat muun muassa brittiläinen Clean Bandit -yhtye, saksalainen Robin Schulz ja hollantilainen R3hab. Kotimaisista artisteista festarikansaa tanssittavat esimerkiksi JVG, Sanni sekä Gasellit.

Järjestelyissä on tänä vuonna kiinnitetty erityistä huomiota rantamiljööseen. Yksi lavoista sijaitsee aivan meren vieressä. Siellä esiintyy myös yksi ulkomaisista artisteista.

”RMJ:ssä kovan luokan artisteja pääsee kuuntelemaan hiekkarannalla meren äärellä. Sellainen mahdollisuus on harvinaisuus suomalaisella festarikentällä”, kuvailee Myllykangas.

RMJ-festarit järjestettiin viimeksi vuonna 2019. Kuvassa Ellips esiintyy päälavalla lauantaina 22. kesäkuuta 2019. Arkistokuva.

Porin jokirannassa on juhannuksena hiljaisempaa. Moni jokirannan ravintoloista on joko kiinni kokonaan tai auki rajoitetusti. Kaupunki ei myöskään aio polttaa juhannuskokkoa.

Jokirannan Shots on koko juhannuksen ajan suljettu, kun taas jokilaiva Porinna on avoinna juhannusperjantaina iltayhdeksään ja lauantaina iltakuuteen asti. Ravintola Barco on juhannusaattona ja -päivänä auki pisimpään, kello kahteen aamuyöllä asti.

Yyterissäkään ei ole tänä vuonna kokkoa eikä järjestettyjä juhannustapahtumia.

Satakunnan muita juhannusmenoja

Keskiviikko 22.6.

Ennakkojuhannus Lavian seurakuntakodissa

Torstai 23.6.

Juhannustori Porin Kauppatorilla

Lasten juhannusjuhla Toivon pihapiirissä

Perjantai 24.6.

Kesäkahvila Lavian torilla kello 8–12

Merikarvian juhannustori kello 8–14

Karaokea Siikaisten Eteläpäässä kello 12–02

Reposaaren juhannustanssit kello 19–00

Hirvensuulin tanssit kello 19–23.45

Juhannustanssit Luvian Laitakarin lavalla kello 20–01

Juhannusiltamat Säkylässä Yttilän Ottassa kello 20 alkaen

DJ Voltex esiintyy ravintola Barcossa noin kello 20 alkaen

Lauantai 25.6.

Juhannuspäivän hartaus Diakonialaitoksen kodalla kello 14

Kokemäen juhannusravit kello 14 alkaen

37. Ahlaisten juhannuspeli kello 15–16

Karaoketanssit viihderavintola Tähtikellarissa kello 18 alkaen

Juhannustanssit Poikeljärven paviljongissa kello 19–23

Juhannustanssit Rauman Lapin Salamakalliolla kello 19–23

Juhannustanssit Jämijärven Vauhdin lavalla kello 20–00

Toinen Maailma -bändi esiintyy Siikaisten Eteläpäässä kello 00–02

Sunnuntai 26.6.

Kokemäen juhannusravit kello 14 alkaen

Hirvensuulen tanssit kello 17–21.30

Lisäksi

Raumanmeren Juhannus -festivaali 23.–25. kesäkuuta

Sieravuoren juhannus 24.–26. kesäkuuta

Suomen Helluntaikansan juhannusjuhlat Mertiörannassa 24.–26. kesäkuuta