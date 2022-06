Pitsikaupungin kesäyrittäjinä on 14 raumalaista nuorta. Rauma tukee neuvonnalla, koulutuksella ja 400 euron yritystuella.

Valmiina ratsastukseen. Mette Anttila aloitti keppihevosten valmistuksen käsityöharrastuksena viitisen vuotta sitten. Sittemmin harrastus on edennyt yritystoiminnaksi.

Rauma

Kaupunki on markkinoinut muutamana vuotena omaa yritystoimintaa raumalaisnuorille kesätyöllistymisen vaihtoehtona. Mette Anttila, 16, on tarttunut tilaisuuteen ja on osallistunut aktiivisesti Pitsikaupungin kesäyrittäjä -yhteisön toimintaan ja yrityksensä kehittämiseen.

Mette Anttila on kehitellyt yrityksensä keppihevosratsastuksesta ja käsityöharrastuksensa yhdistelmänä. Osana Pitsikaupungin kesäyrittäjien toimintaa hänen yrityksensä on yhtenä 4H-järjestön pienyrityksenä.

Kokemusta hänellä on taustallaan jo muutamalta vuodelta, sillä ensimmäisen keppihevosensa hän valmisti vuonna 2017. Oma huone ja koulupöytä ovat nyt hänen 4H-yrityksensä, keppihevostalli Kht Mereten verstaana. Isän avustuksella tuotevalikoimassa ovat myös ratsastusesteet.

Keppihevosen valmistukseen ei yksi työpäivä riitä. Mette Anttila sanoo tuotteelta vaadittavan korkeaa laatua ja viimeistelyä, muuten ei kauppa käy.

Keppihevosia hän valmistaa mittatilaustyönä ja halutulla varustuksella.

”Olen itse suunnitellut ja piirtänyt kaavat. Valmistus on käsityötä ja siitä olen aina tykännyt koulussakin”, Mette Anttila sanoo.

Harrastuksensa hän on vienyt jo huomattavan korkealle tasolle. Räätälöidyn tuotesuunnittelun, materiaalien hankinnan lisäksi Mette Anttilalla on markkinointia ja keppihevosten tilausliikennettä varten suomen- ja englanninkieliset nettisivut internetissä ja Instagram -viestipalvelussa.

Huolellinen työnjälki ja edustavat kuvat netissä ja somessa ovat tuottaneet tulosta. Mette Anttila laskee valmistaneensa tilauksesta runsaat 70 keppihevosta. Kysyntää tuntuu olevan, sillä keppihevosratsastuksen suosio on kasvussa.

Vientikaupatkin ovat avautuneet. Mette Anttila kertoo saaneensa tilauksia Suomen lisäksi Saksasta, Puolasta ja Hollannista.

Hän sanoo, että kilpailutta ei markkinoilla selviä, sillä valmistajia on lukuisasti ja osa heistä tekee keppihevosia täysipäiväisinä ammattilaisina.

”On oikein keppihevosiin erikoistuneita artesaaneja”, Mette Anttila toteaa. Tästä seuraa, että tuotteiden laadun pitää olla kohdallaan ja viimeisteltyä.

Kankaiden ja vanutäytteiden lisäksi keppihevoseen tarvitaan monenlaista varustusta.

Mette Anttila arvioi, että yhden keppihevosen valmistus vie suunnilleen kymmenen työtuntia tai enimmillään jopa 20 tuntia, mikäli heppaa tuunataan ja koristellaan viimeisen päälle.

”En ole laskenut tuntipalkkaa. Se saattaa olla ehkä kaksi euroa tai kolmesta viiteen euroa”, hän arvioi hymähdellen.

Pitsikaupungin kesäyrittäjien toimintaa Mette Anttila kiittelee avusta ja neuvoista yritystoiminnan kuvioissa. Kesäyrittäjilleen Rauman kaupunki on järjestänyt neljä yhteistilaisuutta.

4H--pienyrityksenä byrokratia ei kuormita kovin paljoa, vaan kesäyrittäjänä voi keskittyä omaan tekemiseen. Liikevaihtoa on kuitenkin kertynyt sen verran, että verohallinnolle on tehtävä säädetty ilmoitus yritystoiminnasta.

Keppihevostallinsa yritystoimintaa Mette Anttila ei ole toistaiseksi suunnitellut pidemmällä tähtäimellä. Syksyllä hän aloittaa lukio-opinnot ja ne todennäköisesti vaativat ajankäytön suunnittelua entistä tarkemmin.

Monen alan yrittäjiä mukana

Rauman kaupungin kesäyrittäjämentori Susanna Kaasinen on tyytyväinen raumalaisnuorten aktiivisuuteen yritystoimintaan. Pitsikaupungin kesäyrittäjä -ohjelmaan valittiin 14 nuorta.

Toiminta käynnistyi toukokuussa neuvonta- ja koulutustilaisuuksilla. Yritysmentoroinnin lisäksi kaupunki tukee nuoria 400 euron yritystuella.

Susanna Kaasinen pitää kesäyrittäjien toimialavalikoimaa mukavan monipuolisena. Nuoret yrittäjät tarjoavat Raumalla muun muassa pihahoito- ja kotiapua, vuokravälineitä, graafista suunnittelua, kampaamopalveluja, keppihevosia ja niiden tarvikkeita sekä autojen sisä- ja ulkopesua.

Nuoret yrittäjät järjestävät tiistaina 5. heinäkuuta Pitsikaupungin kesäyrittäjät Goes iltatori -yhteistapahtuman kello 16–20. Yrittäjät ovat tavattavissa ja he esittelevät toimintaansa. Ohjelmaa on järjestetty erityisesti perheen pienimmille, muun muassa keppihevosratsastusta, hiusten letitystä ja kasvomaalausta.