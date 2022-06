Kokemäen kesätori löytyy tänä vuonna uudesta paikasta

Kokemäen kesätori järjestetään kesän aikana joka torstai. Myyjien mielestä uusi sijainti Kokemäen liikekeskuksella on aiempaa keskeisempi.

Ompeluyrittäjä Laura Kukkonen on korjannut vaatteita Kokemäen kesätoreilla vuodesta 2020, ja tänä vuonna ompelijaa jo erikseen kysyttiin torille. Kukkonen tarkastelee pikkutakkia, jonka Paula Valli on tuonut torille korjattavaksi. ”Pari paikkaa ja hiukan siksakkia, niin kyllä tästä vielä hyvä saadaan”, Kukkonen toteaa.

”Kannatti kestää pari kesää hiljaisuutta, sillä tänä vuonna päästään nousuun”, ompeluyrittäjä Laura Kukkonen iloitsee.

Kukkonen korjaa vaatteita Kokemäen kesätorilla jo kolmatta vuotta. Tänä vuonna asiakkaita käy selkeästi enemmän, ja syitä on kaksi: koronarajoitusten poistuminen ja kesätorin siirtyminen Kokemäen liikekeskukselle.

Kaarlo, Roope ja Kerttu Kukkonen ovat pitäneet kirpputoria kesätorilla jo aiempinakin vuosina. Myytävät tuotteet ovat heidän vanhoja lelujaan ja muita tavaroita. Kun nuorilta yrittäjiltä kysyy, mitä he tekevät rahoilla, vastaus on selvä: ”Käytetään tietenkin!” Kertulla on käyttökohdekin jo selvänä, hän nimittäin aikoo ostaa rahoilla Frozenin Elsa-lelun.

”Pelkästään kesäkuun aikana torin kautta on tullut enemmän töitä kuin kahtena aikaisempana kesänä yhteensä”, Kukkonen kertoo.

Kokemäen kesätoreja on järjestetty joka torstai kesäkuun alusta saakka, ja ne jatkuvat aina elokuun loppuun saakka. Aiempina vuosina kesätorin on voinut löytää Kokemäen viralliselta torilta Kilkunkadulta, mutta tänä vuonna tapahtuma on siirretty liikekeskukselle.

Lettuja torilla paistava Kati Mäkinen uskoo, että ratkaisu on juuri oikea. Hän on pitänyt lettukojua torilla jo muutamana vuonna ja pitää uutta sijaintia paljon aiempaa keskeisempänä.

Kati Mäkinen on paistanut torilla lettuja jo muutaman vuoden ajan. Tänä vuonna työtä helpottaa uusi telttakatos. ”Ei tarvitse ihan auringossa kärvistellä, eikä tuulikaan vaikeuta letunpaistoa niin pahasti”, Mäkinen iloitsee.

”Moni voi vaikka kaupassa käydessä piipahtaa katsomaan, että mitäs täällä on. Sen sijaan aiempina vuosina monet paikallisetkin ovat olleet ihmeissään, että missä Kokemäellä edes on tori”, Mäkinen sanoo.

Myös Mäkinen on huomannut, että kauppa käy liikekeskuksella vilkkaana.

”Viime viikolla oli niin pitkä jono, että tällä viikolla pakkasin mukaan toisenkin pannun. Nyt lettuja saa paistettua kaksi kerralla.”

Kesätorin myyjien joukossa on Mäkisen ja Kukkosen lisäksi muitakin aiemmilta vuosilta tuttuja kasvoja. Esimerkiksi säkyläläinen Heli Aalto myy itse tekemiään käsitöitä, Kivikylä on mukana palviautoineen ja Risten VPK Naisosastolla on torilla jälleen kahvila. Torille mahtuu yhä uusiakin myyjiä, ja mukaan pääsee ilman paikkamaksua.