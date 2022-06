Main ContentPlaceholder

Porisuhdeneuvoja Luukkone tykittää taas! – ”Aino-Maija on Suomen kovin muija”

The Porisuhdeneuvoja Show’n osa yksi on julkaistu. Aiheena on välittäminen, tai sitten ainakin sinne päin.

Porisuhdeneuvoja Luukkone tekee nyt selvää jälkeä Porisuhteen tärkeimmistä tukipilaireista.

Pori Kansa ihastui keväällä Porisuhdeneuvoja Luukkoseen ja toivoi lisää. Nyt huutoon on vastattu. ”Ihan samalla linjalla ei haluttu jatkaa, vaan tuoda jotain uutta ajatusta mukaan kokonaisuuteen. Mikä sen luonnollisempi jatkumo some-hitille olisi kuin oma ohjelma”, sanoo matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö Tiina Lehtonen tiedotteessa. ”Ensimmäisellä kaudella autettiin soittajia, joilla ei oikein ollut Porisuhdetta, joten nyt on luontevaa mennä eteenpäin ja antaa neuvoja siihen, mitkä ovat toimivan Porisuhteen tukipilarit. Ajatus Porisuhdeneuvojan omasta show’sta syntyi, kun mietin, miten tehdä Luukkosesta aktiivisempi sekä tuoda mukaan aivan uusi tulokulma, toteaa hahmon luonut Joonas Nordman. Luukkose omassa ohjelmassa esitellään Porisuhteen tärkeimmät tukipilarit viiden jakson aikana. Jaksojen teemoina ovat välittäminen, kommunikaatio, ainutlaatuisuus, koti ja onnellisuus. Ohjelman ensimmäinen osa on julkaistu rakastuporiin.fi-sivustolla. Ohjelmat julkaistaan siellä tasaisesti parin viikon aikana. Joonas Nordmanin mukaan Porisuhdeneuvojan suosio perustuu paljolti siihen, että se poikkeaa täysin tavallisesta kuntamarkkinoinnista. "Oli kyse sitten mainonnasta, tv-tuotannosta tai mistä tahansa, niin se, joka onnistuu muuttamaan pelin, hallitsee ilmatilaa pitkään.” Nordman sanoo projektin olleen itselleen erityisen rakas, koska hänellä on Poriin vahvat siteet. ”Vaikka muutin kaupungista 15 vuotta sitten, olen edelleen porilainen, ja sellaiseksi minut muuallakin aina ensimmäiseksi mielletään. Suuri kiitos rohkeudesta Porin kaupungille sekä aivan erityisesti hahmon esikuvalle. Aino-Maija on Suomen kovin muija”, kuittaa Nordman. Porin kaupunki on toteuttanut kampanjan yhteistyössä Joonas Nordmanin, Luovatoimisto Staartin ja Koju Film Companyn kanssa.