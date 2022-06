Miksi Kokemäenjoen pinta on niin alhaalla? – Selitystä on haettava sähkömarkkinoilta

Vesivoimaloilla säädetään muiden voimalaitosten tehonvaihteluja. Tuulivoimaloiden tehoheilahdukset ovat kesäkuussa poikkeuksellisen suuria.

Satakunta

Kokemäenjoen vedenpinnan korkeus ja sen vaihtelut herättävät pysyvästi ihmettelyjä ja kysymyksiä. Satakunnan Kansan lukija kysyi miksi Kokemäen joen veden taso on nyt niin alhaalla ja kuinka poikkeuksellista se on? Lukijan mukaan kuukausi sitten vesi oli merkittävästi korkeammalla alajuoksulla, mutta nyt vähävetisyys haittaa virkistyskäyttöä.

Pirkanmaan ely-keskuksen antaman selvityksen mukaan Kokemäenjoen latvavesistöjen tilanne on normaali ja keskeiset järvivesistöt ovat täynnä vettä. Selitystä onkin haettava jokivarresta.

Kokemäenjoessa on neljä vesivoimalaitosta: Tyrvään voimalaitos Sastamalassa, Äetsän voimalaitos, Kolsin voimalaitos Kokemäellä ja Harjavallan voimalaitos. Voimalaitosten käytöstä vastaa UPM-konsernin energiantuotannossa UPM Energy.

Ympäristöpäällikkö Mikael Rytkönen, onko voimalaitosten käytössä ja vesistön sääntelyssä jotakin poikkeavaa aivan viime aikoina?

”Ei. Veden juoksutus on ollut ympäristölupien mukaista. Esimerkiksi Harjavallan voimalaitoksella juoksutus ei ole alittanut luvan alarajaa 40 kuutiometriä sekunnissa. Vaihtelut päivä- ja yöaikojen välillä sekä viikonloppuisin ovat kyllä olleet suuria. Arkipäivinä virtaama on ollut jopa 200–250 kuutiometriä sekunnissa.

Miksi ja mistä tämä johtuu?

”Päiväaikaan arkipäivinä sähkön kulutus on korkeimmillaan. Ja kyllä, myös hinta. Yöaikaan ja viikonloppuisin kulutusta on vähemmän. Vesivoimaa käytetäänkin säätövoimana.

Onko kesäkuun alkupuolella maan sähköntuotannossa ollut jotain poikkeavaa?

”Olkiluodon ydinvoimaloissa on tehty huoltoja ja alkukuukausi on ollut vähätuulinen. Tuulivoiman tehonvaihtelut ovat olleet erityisen suuria. Suomessa on tuulivoimaloiden teho yhteensä noin 3 870 megawattia, mutta tuotanto oli yhtenä kesäkuun päivänä 22 megawattia. Se on säätövoimalle iso haaste, kun ei tuule yhtään. Vesivoima on tähän paras säätövoima.

Kokemäenjoen vesivoimaloita käytetään siis sähkömarkkinoiden kysynnän ja hinnan tahdissa?

”Kyllä, voimaloita ajetaan ketjussa. Jonkin verran virtauksia voidaan tasata Harjavallan ja Kolsin altailla. Vaihtelut voivat olla suuria, kun sähkön kysyntä ja tuotanto vaihtelevat. Esimerkiksi tuulivoiman tuotantoteho on vaihdellut 12 tunnin aikana 20 megawatista 3 000 megawattiin. Tämä tietysti näkyy joessa ja ranta voi ajoittain siirtyä.