Lauantaina ja sunnuntaina Porin lentokentällä järjestettävä Pori Airshow ei päässe nauttimaan kesän parhaista keleistä. Säätiedotukset ovat ennustaneet etenkin lauantaille sateista ja pilvistä säätä.

Suomen ilmailuliiton puheenjohtaja ja Pori Airshow’n lentonäytösjohtaja Perttu Karivalo arvioi, että lauantaille luvattu ikävännäköinen sää ei vaikuta näytöksen ohjelmaan.

”Katsoin ennusteista, että pilvien alaraja on 2000–4000 jalkaa, jolloin kaikki esiintyjät pystyvät lentämään täysin normaalisti.”

Metreinä 2000 jalkaa on noin 600 metriä. Karivalon mukaan yleisön mukavuuden kannalta pilvikatto on hyvä asia ja pieni sade ei haittaa lentämistä mitenkään.

”Se, että on pilvikattoja ja hieman tuulee, on parempi näytöksen kannalta. Koneet näkyvät paremmin, kun on pilvikatto.”

Lentonäytös järjestetään kumpanakin päivänä kello 10–18. Näytöksen ohjelmistossa nähdään niin siviili-ilmailualuksia kuin sotailmailukalustoakin.

Satakunnan Kansa näyttää lentonäytöksestä suoraa lähetystä sunnuntaina 19.6. kello 15.45. alkaen. Suora lähetys on katsottavissa täällä.