Porin lukioon on valittu uudet opiskelijat kevään 2022 yhteishaun perusteella. Asiasta kertoo Porin kaupunki tiedotteessa.

Porin lukiossa aloittaa 11. elokuuta yhteensä 420 uutta opiskelijaa. Aloituspaikkojen määrää lisättiin viime vuodesta neljälläkymmenellä opiskelijapaikalla. Paikoista 334 on yleislinjalle, 20 englanninkielisen painotuksen linjalle, 18 ilmaisutaidon linjalle, 20 luonnontiedelinjalle ja 28 urheilulinjalle.

Porin lukion yleislinjan keskiarvoraja oli 7,69. Korkein keskiarvo vaadittiin luonnontiedelinjalle, jonne opiskelijat valittiin vähintään 9,65:n keskiarvolla. Ilmaisutaidon linjalle puolestaan vaadittiin vähintään 8,86:n pistemäärä. Englanninkielisen painotuksen linjalle pisteraja oli 13,25 ja urheilulinjalle 14,83.

”Porin lukion ensisijaisten hakijoiden määrä nousi viime vuodesta 130 hakijalla. Hakijoita oli nyt kaikilla linjoilla viime vuotta enemmän. Tämä näkyi myös valituksi tulleiden huomattavasti korkeammissa keskiarvoissa ja pistemäärissä. Nyt palattiin lukioiden yhdistämisen jälkeen tavallaan normaaliin tilanteeseen. Viime vuonna kaikki, jotka ylittivät sisäänpääsyn kriteerinä olleen 7,0:n keskiarvorajan, pääsivät lukioon”, kertoo Porin lukion rehtori Janne Hakoniemi tiedotteessa.

Jokaisella linjalla on varasijoilla olevia hakijoita. Lukumäärällisesti heitä on eniten yleislinjalla, jonne varasijoilla on 79 hakijaa. Nyt valittujen on pikimmiten ilmoitettava opiskelijapaikan vastaanottamisesta koulutuksen järjestäjälle. Varasijat ovat voimassa 19. elokuuta asti.

Opiskelupaikka varmistetaan sähköisesti Opintopolusta omaan sähköpostiin tulleen linkin kautta ja ilmoittautumalla lukioon Wilman kautta 30. kesäkuuta kello 15 mennessä. Mikäli opiskelupaikkoja vapautuu, lukiosta otetaan yhteyttä varasijoilla oleviin hakijoihin.

Porin kaupunki on julkaissut internetissä niiden opiskelijoiden nimet, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen.

