Idänsieraintokosta ensimmäiset havainnot itäiseltä Suomenlahdelta. Ei vaaraa ihmiselle, mutta haitallisuudesta muulle lajistolle ei ole varmuutta.

Rauma

Suomen rannikkoalueelle on mahdollisesti levittäytymässä uusi tokkokalalaji. Luonnonvarakeskuksen tutkijat (Luke) ovat pyydystäneet itäiseltä Suomenlahdelta ensimmäiset idänsieraintokot.

Aiemmin vieraslajia on esiintynyt Suomenlahdella Venäjän rannikkovesillä ja kala on levittäytynyt myös Viron rannikolle. Idänsieraintokkoa on havaittu Venäjän puolella Suomenlahtea jo vuonna 2007 ja Viron rannikolla ensimmäisen kerran 2020.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Sanna Kuningas arvioi, että Viron tapaan idänsieraintokko leviää vähitellen länteen Suomen merenrannikoille. Aikataulu on ennustamaton.

Uusi vieraslajikala idänsieraintokko (Proterorhinus nasalis). Kaspianmereltä kotoisin oleva laji ei ole haitallinen ihmiselle, mutta sen haitallisuudesta muulle lajistolle ei vielä ole tietoa.

Idänsieraintokko on pienikokoinen pohjakala, joka on levittäytynyt Kaspianmereltä muualle jokien välille rakennettujen kanavien kautta.

Suomessa ensimmäinen idänsieraintokkohavainto tehtiin lähellä Virolahtea tämän vuoden toukokuussa Luonnonvarakeskuksen kenttätöiden yhteydessä. Lajimääritys varmistettiin dna-analyysilla.

Kesäkuun alussa yhteistyössä Tarton yliopiston tutkijoiden kanssa tehdyn kartoituksen perusteella idänsieraintokko on levittäytynyt Suomen merialueella Virolahdelta Haminan Kuorsaloon ulottuvalle alueelle.

Laji ei ole haitallinen ihmiselle, mutta sen haitallisuudesta muulle lajistolle ei vielä ole tietoa. Mahdollisesta idänsieraintokkohavainnosta on hyvä ilmoittaa vieraslajit.fi -sivustolla ja liittää mukaan valokuva kalasta. Lajia ei saa levittää luonnossa.

Idänsieraintokko on pieni pohjakala, joka kasvaa korkeintaan noin 11 senttimetrin mittaiseksi. Väritykseltään idänsieraintokko muistuttaa kotoisia tokkolajejamme hieta- (Pomatoschistus minutus) ja liejutokkoa (Pomatoschistus microps). Idänsieraintokolla, kuten muillakin putkisieraintokoilla, on erotettavissa kaksi putkimaista sierainta suun yläpuolella.