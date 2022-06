Keittokattilat hiljenevät Porissa.

Pori

Ruosniemen panimo lopettaa toimintansa. Yritys kertoo asiasta Facebook-sivullaan. Päivityksessään panimo kertoo lopettamispäätökseen vaikuttaneen muutokset toimintaympäristössä sekä koronavuosien aiheuttamat haasteet.

”Valitettavasti viime ajat eivät ole meitäkään säästäneet ja surullisin mielin on todettava, että Insinöörikansan olut on tullut tiensä päähän. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset johtivat siihen että keittokattilasta on katkaistava virrat ja toimistosta valot.”, panimo kertoo.

Ruosniemen panimo ehti toimia Porissa kymmenen vuoden ajan ja se oli ollut mukana uuden Porin Olut -brändin julkaisussa.

