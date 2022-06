Isäni, muusikko Pertti Niemi syntyi Porissa 10.5.1940. Elämän alku keskellä sotavuosia ei ollut helppo. Isäni äiti kuoli lapsensa ollessa vasta yhdeksän kuukauden ikäinen, isäni isää kutsui sota. Isäni muutti sotalapseksi Göteborgiin, jossa varttui rakastavassa perheessä. Muistot tuosta ajasta olivat kauniita, onnellisia.

Sodan päätyttyä isäni kuitenkin muutti takaisin Suomeen; vieraisiin paikkoihin, vieraiden ihmisten luo ymmärtämättä, mitä nämä puhuivat. Aran pikkupojan turvapaikka oli pöydän alla. Lohtua antoi laulu, jossa oli hänen ensimmäisenä oppimiansa suomen kielen sanoja: maan korvessa kulkevi lapsosen tie.

Isäni kasvoi oman isänsä mukana musiikin maailmaan. Hänen muusikon uransa alkoi jo seitsemänvuotiaana, ja teini-iässä oli jo oman yhtyeen vuoro. Arasta pikkupojasta kasvoi suosittu ja pidetty esiintyjä, jonka ura kesti puoli vuosisataa.

Esiintymisen lisäksi isäni oli lahjakas ja herkkä säveltäjä ja sanoittaja, jonka teoksia esitti moni tunnettu artisti. Sen sijaan itselleen isäni ei hakenut esiintymisen kautta kunniaa tai huomiota, vaan jopa vierasti suurta julkisuutta. Tärkeämpää hänelle oli puhutella ihmisiä, välittää heille tunteita. Tuoda iloa ja nautintoa elämän hetkiin.

Musiikin lisäksi rakentaminen oli iso osa isäni elämää. Vuosikymmenten mittaan hän rakensi useita taloja – kodiksi omalle perheelleen, kuten usein totesi. Samaa hän on sittemmin jatkanut auttaessaan meitä lapsiaan omien kotiemme rakentamisessa.

Tässä kuvastuukin osuvasti hänen luonteensa: meille läheisille hän on aina ollut se, joka etsi yhteistä hyvää ja jaksoi nähdä vaivaa auttaessaan muita. Moni on kuvaillut häntä lämpimäksi ja inhimilliseksi. On helppo todeta, että hän on monella tapaa hieno esikuva.

Kenties suurin isäni intohimoista on kuitenkin ollut jääkiekko, joka yhdistää koko perhettämme. Penkkiurheilun lisäksi aktiivinen peliharrastus on paitsi antanut tilaisuuden pitää yllä kuntoa niin myös tuon paikoin kiireisenkin arjen keskelle virkistyksen hetkiä.

Vuosien myötä joukkueesta muodostuikin hänelle tärkeä ja luotettu ystäväpiiri. Viimeisimmät pelinsä isäni kävi pelaamassa viime kesänä, ja seuraavaa mahdollisuutta hän odotti malttamattomasti.

Viime kesänä isälläni todettiin vakava sairaus, joka eteni nopeasti. Vaikka tilanne oli murtava, kantoi hän edelleen huolta läheisistään. Varmisti, että meidän elämämme jatkuisi hyvänä, vaikka hänen elämänsä hiljalleen hiipui.

Hän menehtyi 10. toukokuuta 2022, omana syntymäpäivänään. Me läheisimmät; äitini, molemmat siskoni ja minä; saimme jakaa sen hetken hänen kanssaan. Hetki oli raskas, mutta omalla tavallaan kovin kaunis. Surun lisäksi siinä tuntui kiitollisuus siitä kaikesta, mitä olemme saaneet.

Juha Vihma

Kirjoittaja on Pertti Niemen poika.