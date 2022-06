Viktoriia Soloviova saapui Kankaanpäähän kahden tyttärensä kanssa, kun raketti osui heidän majapaikkanaan olleen kellarin viereiseen kerrostaloon Harkovassa. Kahdelle muulle ukrainalaisnaiselle Suomi oli ennestään tuttu maa.

Tania Trachuk, Katja Sakara ja Viktoriia Soloviova ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa vastaanottoon Suomessa ja Kankaanpäässä. Trachukille ja Sakaralle Suomi on ennestään tuttu, mutta Soloviova saapui maahan ensimmäistä kertaa kuukausi sitten.

Kankaanpää

Kolmisenkymmentä ukrainalaista pakolaista on kerääntynyt Honkajoen seurakuntataloon. On alkamassa infotilaisuus, jonka aiheena on pian käynnistyvä suomen kielen opetus.

Tunnelma on kaikin puolin leppoisa ja rento, mutta monien pinnan alla taatusti kuohuu.