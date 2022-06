Entiset seurakunnan lomakoti ja kesäkoti Petäjäksessä yksityisomistukseen. Kaupungille nettovoittoa kaupassa ja tonttivuokrat päälle.

Rauma

Aivan kaupunkikeskustan tuntumasta Rauman kaupungin huutokauppaamat merenrantahuvilat saivat ostohalulliset liikkeelle. Petäjäksen puisto- ja virkistysalueen pohjoisrannalla sijaitsevista huviloista tarjottiin 155 000 euroa kummastakin. Tarjoajia oli nettihuutokaupoissa kaikkiaan lähes 40.

Petäjäksen lomakoti ja kesäkoti sekä niiden tonttien vuokraoikeudet olivat vuoden 2021 loppuun asti Rauman seurakunnan omaisuutta. Tonttivuokrasopimukset päättyivät vuoden vaihtuessa, eikä seurakunta halunnut enää jatkoa sopimukselle, eikä ylläpitää iäkkäitä ja osin suojeltuja rakennuksia.

Vuokrasopimusten umpeuduttua Rauman kaupunki lunasti rakennukset seurakunnalta noin 162 000 euron lunastuskorvauksella. Mikäli huutokaupat toteutuvat, Rauman kaupunki saa rakennuksista kauppahintana yhteensä 310 000 euroa eli kaupunki saa kaupassa nettovoittoa noin 148 000 euroa.

Lisäksi kaupunki saa maanvuokratuloa, sillä vierekkäin sijaitsevat merenrantatontit vuokrataan uusille omistajille pitkäaikaisella, vuoden 2051 loppuun ulottuvalla sopimuksella. Kookkaamman lomakodin tontin vuosivuokra on noin 6 600 euroa ja kesäkodin tonttivuokra on noin 4 360 euroa vuodessa.

Kesäkoti ja lomakoti olivat vuosikymmeniä seurakunnalla yleisessä virkistyskäytössä ja kesäsiirtolana. Ne siirtyvät huutokaupan seurauksena yksityisomistukseen.

Lomakodin rakennusvalikoimassa on kaikkiaan kuusi rakennusta. Päärakennus on viime vuosisadan alkupuolelta ja se on laajennettu vuonna 1986. Erillinen majoiturakennus on vuodelta 1971. Kauppaan kuuluvat myös ulkorakennus, saunarakennus, vaja ja puuvaja.

Kesäkodin kauppaan kuuluu päärakennuksen lisäksi saunarakennus, ulkorakennus ja puuvaja. Huvilarakennus on rakennettu tiettävästi 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ja se on suojeltu. Saunarakennus on vuodelta 1989. Sen edustalla on hiekkaranta ja laituri.

Huutokauppatarjouksista ja huvilakaupoista päättää lopullisesti Rauman kaupunginhallitus. Maankäyttöinsinööri Ari-Pekka Asikainen kertoo kaupunginhallituksen käsittelevän kauppojen hyväksynnän todennäköisesti kokouksessaan 27. kesäkuuta.