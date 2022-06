Ninni Hall leipoo Satalinnan kesäkahvilan tarjottavat. Syksyllä hän suuntaa alan opintojen pariin.

Harjavalta

Jos olisi kuvitellut, että Satalinnan kesäkahvilassa, HallWay Caféssa, saisi istua rauhassa tiistaina iltapäiväyhdeltä, yllätys olisi ollut suuri. Istumapaikat olivat lähes täynnä vain hetki kahvilan aukeamisen jälkeen.

Päivän saattoi olettaa myös jatkuvan vilkkaana, sillä Satalinnassa järjestettiin tiistaina ulkoilmakierros, jonka aikana Sirpa Lehtinen kertoi tarinallisessa muodossa Harjavallan Satalinnan rakennuksista, historiasta ja hengestä.

Kesäkahvila avasi virallisesti ovensa Satalinnan sairaalan päärakennuksessa viikko sitten tiistaina, koululaisten kesäloman alettua, vaikka se oli avoinna jo muun muassa Satalinnan avoimien ovien päivänä toukokuun lopulla. Kahvila palvelee varmuudella ainakin heinäkuun loppuun saakka.

”Asiakkaita on käynyt ihan hyvin. Ulkona ei ole vielä kylttejä, mutta olemme mainostaneet kahvilaa Facebookissa. Lisäksi serkkuni tulevat jakamaan kahvilan mainoksia”, kertoo nuori leipuri Ninni Hall.

Hän päätti peruskoulun tänä keväänä ja on suuntaamassa elokuussa kondiittoriopintoihin Pietarsaareen. Varmistuksen asiasta hän saa tällä viikolla sen jälkeen, kun hakutulokset ovat saapuneet.

”On kiva tietää alasta vähän jo ennen kuin lähtee opiskelemaan”, hän miettii.

Kesäkahvila on avoinna kolmena päivänä viikossa. Käytännössä Ninni Hall leipoo päivän tarjottavat yhdessä äitinsä Maija Hallin kanssa samana aamuna.

Poikkeus tehdään viikonloppuna, jolloin lauantain tarjottavat valmistetaan perjantaina, koska lauantaina kahvila avaa ovensa jo aiemmin aamulla.

Omaksi bravuurikseen Ninni Hall mainitsee marengit.

”Kiinnostuin leipomisesta pienenä, kun äiti leipoi tilauksesta kakkuja tutuille”, hän kertaa.

”Tämä on tuntunut ihan kivalta. Mikään ei ole kauheasti yllättänyt, paitsi ehkä se, miten paljon työtä on. Ja se, miten ranne on kipeä jäätelöpallojen pyörittelystä”, Hall naurahtaa.