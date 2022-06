Satakunnassa taigapuutiaisia ei ole toistaiseksi tavattu.

Taigapuutiaisten määrä Suomessa on kasvanut. Metsäeläintieteen emeritusprofessori Heikki Henttosen mukaan leviämisen riskinä on, että puutiaisaivokuume lisääntyy. Sairautta aiheuttava TBE-virus on selvästi yleisempi taigapuutiaisessa kuin tavallisessa puutiaisessa. Molemmat punkkilajit levittävät myös borrelioosia aiheuttavaa borrelia-bakteeria.