Porilainen diakoniatyöntekijä: Moni on nyt ahtaalla, kun hinnat nousevat ja EU:n ruoka-apukin päättyi

EU:n ruokakassit on tarkoitus korvata myöhemmin maksukorteilla.

Pori

Moni seikka kiristää nyt vähävaraisten ahdinkoa. Elinkustannukset nousevat ja ruoka-avun tarve kasvaa samaan aikaan kun ruoka-apu vähenee.

EU:n elintarvikeapu päättyi tänä keväänä. Se on tarkoitus korvata myöhemmin toisella EU-ohjelmalla, jossa jaetaan maksukortteja. Uusi avustusmalli tulee kuitenkin ilmeisesti käyttöön vasta ensi vuonna.

”Tässä on ollut selkeä trendi. Kaikki kallistuu kaupoissa maailmantilanteesta johtuen. Pienituloiset saavat yhä vähemmän hankittua tuloillaan”, sanoo diakoniatyöntekijä Aki-Petri Heino.

Heino on vastannut Länsi-Porin seurakunnassa EU:n ruoka-avun jakamisesta. Hän pohtii, että tilanteen kiristyminen heikentää tiukoilla olevien ihmisten ruokavaliota.

”En ole mikään ravitsemusterapeutti, mutta voin hyvin kuvitella, että ravintoarvot aterioissa alkavat laskea aika hurjasti, kun ruoka-apu on vähäisempää.”

Heino selittää, että EU:n ruokakassien ilmaiset makaronit ja hernekeitot mahdollistivat runsaamman rahankäytön vaikka kasviksiin tai lihaan.

”Nyt esimerkiksi proteiininlähteet kallistuvat. Ehkä sen saaminen jää vähemmälle.”

Heino miettii, että ravitsemus vaikuttaa osaltaan terveyteen ja jaksamiseen. Hänen mukaansa ruoka-avun järjestäjien parissa on nyt suuri huoli siitä, kuinka ihmisten tarpeeseen pystytään vastaamaan.

Sininauhaliiton ruoka-avusta vastaava suunnittelija Anne Hyyrynen sanoo, että tämä oli mahdollisimman huono aika EU:n ruoka-avun lopettamiselle. Sininauhaliittoon kuuluu noin sata hyväntekeväisyysjärjestöä, joista monet ovat jakaneet EU:n ruoka-apua.

”Siellä on väsymystä ja ahdistusta myös jakajilla. Ei-oon jakaminen on aika ikävä juttu, kun tarve on kuitenkin todellinen”, Hyyrynen sanoo.

”Olemme tehneet tilannekatsausta nyt jo parinakin keväänä. Viesti on se, että tarve kasvaa ja jaettavan ruuan määrä vähenee.”

Sininauhaliitto ja Ruoka-apu.fi laativat huhtikuussa katsauksen yhdessä monien ruoka-apua järjestävien tahojen kanssa. Raportin mukaan ruoka-avun tarvetta ovat lisänneet niin korona-pandemia kuin Ukrainan sota. Avun tarvitsijoiden joukossa on Suomeen paenneita ukrainalaisia.

Tilannekatsaus näyttää, että hintojen nousun myötä ruoka-apua on hakenut myös yhä useampi työssä käyvä pienituloinen.

Jaettavan ruuan väheneminen ei johdu pelkästään EU-tuen päättymisestä. Kun kaupat torjuvat hävikkiä viimeisen aukiolotunnin alennuksilla, järjestöt saavat vähemmän ruokaa lahjoituksina.

EU-avussa siirrytään nyt ruokakasseista maksukortteihin siksi, että ne palvelevat joustavammin yksilöllisiä tarpeita. Ylitarkastaja Minna Talvitie Ruokavirastosta selittää, että tukimuoto on kätevämpi esimerkiksi erityisruokavalioita noudattaville.

”Suomi päätti toteuttaa aineellisen avun maksukorttien muodossa. Toteuttamistapa on valittu EU ruoka-avusta saatujen aiempien kokemusten ja palautteen perusteella”, Talvitie kertoo.

Hän selittää, että maksukorttia voi käyttää elintarvikkeiden ja perustuotteiden ostamiseen päivittäistavarakaupassa Suomen rajojen sisällä. Veikkaus-, alkoholi- ja tupakkatuotteita sillä ei voi hankkia.

Talvitien mukaan maksukortit tulevat todennäköisesti jakoon alkuvuodesta 2023.

Muutoksen taustalla on laajempi hallinnollinen uudistus ja käyttöönottoa viivyttää nyt muun muassa uuden tietojärjestelmän kehittäminen.

”Aineellisen avun rahoitus toteutetaan hankemallisena ja hankkeiden rahoitukseen liittyvä tietojärjestelmän kehitystyö vie aikansa”, Talvitie mainitsee.

Maksukorttien jakajat ovat mahdollisesti samoja tahoja, jotka jakoivat ennen EU:n ruokakasseja. Talvitien mukaan syksyn mittaan on luvassa tietoa siitä, miten organisaatiot voivat hakea mukaan toimintaan.

Uudessa mallissa maksukortteja jakavien tahojen on tarkoitus tarjota myös muuta apua, kuten talouden hoitoon, työnhakuun, ruokavalioon ja ruuanlaittoon liittyvää neuvontaa.

Sininauhaliiton Anne Hyyrynen on huolissaan siitä, että uudet vaatimukset karsivat hakijoita.

”Pelkona on, että kovin monet eivät hae maksukorttien jakajaksi, koska jakajalla pitää olla kassa kunnossa ja mahdollisuus tarjota oheistukea maksukorttien saajille.”