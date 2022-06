Tältä näyttää Rauman Dingo

Rauman kaupunginteatteri on julkaissut ensimmäiset lehdistökuvat siitä, miltä ensi-iltaan saapuvan Dingo-musikaalin yhtye näyttää esiintymisasuissaan.

Dingo-musikaali kertoo porilaisen Dingo-yhtyeen aiheuttamasta hysteriasta vuosina 1984-86.

Musikaalissa ilmiötä käsitellään bändin keulahahmon Pertti ”Nipa” Neumannin kautta. Näytelmän ovat käsikirjoittaneet Kaisa Kuikkaniemi ja Otto Kanerva.

Kaisa Kuikkaniemi tunnetaan myös Ylellä kesällä 2020 esitetyn Kaikki huutaa Dingo -kuunnelmasarjan kirjoittajana.

”Vanhana Dingo-fanina otin tietysti kuunnelmasarjan haltuun. Otin välittömästi yhteyttä Kaisaan ja sain hänet aisaparikseni näytelmää kirjoittamaan. Onneksemme myös Neumann piti ideasta ja antoi sille siunauksensa. Olemme siis vanhan kipparin suojeluksessa”, Kanerva kertoo tiedotteessa.

”Uuden Dingon” kokoonpanoa etsittiin muun muassa Raumalla ja Helsingissä järjestettyjen koe-esiintymistilaisuuksien kautta. Neumannin rooliin valikoitui lopulta Joel Mäkinen, joka on nähty aiemmin esimerkiksi We Will Rock You -musikaalissa Helsingin Jäähallissa. Hän on tuttu myös Pimeys ja Joel Herttua -yhtyeistä. Joelin understudyna toimii Väinö Riihimäki.

Muita Dingon jäseniä esittävät Patrik Hvitsjö, Taneli Läykki, Pyry Smolander ja Olli Tulkki.

Muissa rooleissa nähdään Eleonoora Kauhanen, Eppu Salminen ja Sinikka Salminen.

Dingo-musikaalin ensi-ilta ja kantaesitys Rauman kesäteatterissa 16. kesäkuuta.

