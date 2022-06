Satakunnan hyvinvointialueen talousarvion kehyksistä puuttuu noin 46 miljoonaa euroa. Alijäämäistä tulosta ei saa tehdä, joten ainoat vaihtoehdot ovat valtion lisärahoitus tai kipeät leikkaukset.

Suihkuhävittäjien pauhu on repiä tärykalvot hajalle. Satakunnan hyvinvointialueen johtaja Kirsi Varhila (sd.) painaa käsiä korviensa suojaksi.

Hän on pyöräillyt maauimalasta uudelle työpaikalleen sairaalanmäelle. Varhila on luvannut vastata kysymyksiin rahasta, josta on krooninen pula.