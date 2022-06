Venäjän sähköntuonnin katkeaminen toukokuun puolivälissä kohotti sähkön hintaa Suomessa rajusti, koska samaan aikaan merkittävä ydinvoimala oli huollossa. Lauantaina sähkö on lähes ilmaista.

Olkiluodon ydinvoimalan ykkösyksikkö on ollut kuukauden ajan huollossa ja suljettuna. Kuvassa uusi kolmosreaktori, joka on koekäyttövaiheessa.

Sähkön hinta nousi Suomessa ennätyksellisiin korkeuksiin toukokuun puolivälissä, kun sähkön tuonti Venäjältä loppui yhdessä yössä.

Sähkön seitsemän vuorokauden keskihinta sähköpörssi Nordpoolissa oli perjantaina 14,8 senttiä kilowattitunnilta, kun viime vuosina hinta on ollut kesän korvalla yleensä muutaman sentin luokkaa.

Päiväsaikaan sähkö on kuluneen kuukauden aikana maksanut usein yli 20 senttiä kilowattitunnilta. Perjantaina aamupäivällä hinta oli kalleimmillaan lähes 37 senttiä.

Venäjältä on voitu tuoda sähköä enimmillään noin 1 500 megawatin teholla. Tuonti loppui, ainakin virallisesti, Venäjälle Ukrainan sodan vuoksi asetettujen talouspakotteiden vuoksi.

Tuonnin katkeaminen vaikutti poikkeuksellisen voimakkaasti sähkön hintaan, koska samaan aikaan Olkiluodon ydinvoimalan ykkösyksikkö oli normaalissa vuosihuollossa.

Jo koekäytössä olleen uuden kolmosreaktorinkin tuotanto oli ajettu vain vähän aiemmin alas tarvittavia lisäsäätöjä varten.

Myös Pohjois-Ruotsin sähkönsiirtoyhteyksissä oli huoltotoimien takia häiriöitä, mikä haittasi tuontia Ruotsista Suomeen.

Suomessa on ollut kesäkuun alussa myös hyvin vähätuulisia päiviä, jolloin tuulivoimatuotanto on ollut lähes olematonta. Näin oli myös perjantaina.

Viime syksystä asti vallinneiden poikkeushintojen taustalla on laajemmin koko Euroopan energiakriisi. Keski-Euroopassa tärkeän sähkön ja lämmön lähteen maakaasun hinta on ollut erittäin korkealla, koska Venäjä on rajoittanut kaasun tuontia Eurooppaan syksystä asti.

Sota on kasvattanut kaasumarkkinoiden epävarmuutta entisestään.

Perjantaina Teollisuuden voima ilmoitti, että Olkiluodon ykkösreaktorin huolto on saatu valmiiksi ja reaktori palaa perjantaina sähköntuotantoon. Fingridin sähköjärjestelmän tilaa seuraavalta sivustolta näkyy, miten reaktorin tehoa nostettiin vähitellen perjantain aikana.

Vielä perjantaina aamuyöllä ydinvoimalla tuotettiin Suomessa yhteensä 1 850 megawatin teholla sähköä. Perjantai-iltaan mennessä teho oli kasvanut jo 2 450 megawattiin.

Kun ykkösreaktori käy täydellä 890 megawatin tehollaan, ydinvoimatuotannon kokonaisteho nousee vähän yli 2 700 megawattiin.

Huollon loppumisen vaikutus sähkön hintaan oli raju. Perjantain huippuhintojen jälkeen lauantaina sähkö onkin koko päivän hyvin edullista, jopa lähes ilmaista.

Tuntihinnat vaihtelevat päivällä puolen ja kolmen sentin välillä. Sähkön hinta määritetään aina edellisenä päivänä sähköpörssin kaupoissa.

Lauantaina myös sähkön kulutus on yleensä arkipäiviä vähäisempää, mikä vaikuttaa sähkön hintaan laskevasti.