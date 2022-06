Lasten poissaolojen ilmoittaminen päiväkotiin parantaa palvelua ja vähentää ruokahävikkiä.

Pori

Porin kaupungin omissa päiväkodeissa hoidetaan noin 2 600 lasta. Hoitokustannuksista johtuen on erittäin tärkeää, että lapsen mahdollisesta poissaolosta ilmoitetaan päiväkotiin, kertoo Porin kaupunki tiedotteessaan.

Puuttuvat tai myöhässä tulevat poissaoloilmoitukset vaikeuttavat sopivan henkilöstömitoituksen suunnittelua ja aiheuttavat valtavan määrän ruokahävikkiä. Heinäkuun peruuttamatta jääneestä päiväkotipaikasta peritään maksu.

Henkilökunnan työajat suunnitellaan niin, että eniten henkilöstöä on paikalla silloin, kun lapsiakin on määrällisesti eniten. Suunnittelua vaikeuttaa kuitenkin se, että kaikkien lapsien hoitoajat ja poissaolot eivät ole tiedossa.

”Ilmoittamatta jättämien poissaolojen määrä on suuri. Paljon on varattu myös heinäkuuksi varhaiskasvatusta, ja kaikki eivät kuitenkaan tule paikalle”, kertoo varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki tiedotteessa.

Puutteellisista poissaolojen ilmoituksista johtuen myös tarvittavan ruuan määrä on arvattava. Vastaava palvelusuunnittelija Timo Salmi arvioi, että ruokahävikin määrä päiväkodissa on keskimäärin yli 150 kiloa per päivä, viikkotasolla lähes 1 000 kiloa ja vuositasolla useamman kuorma-autollisen verran.

”Yksi ylimääräinen päivän ateriakokonaisuus kaikkina päiväkodin toimintapäivinä tuottaa hävikkiä lähes 150 kiloa vuodessa, mikä muun muassa elintarvikkeissa merkitsee noin 500 euron kustannusta. Jos ruokahävikki olisi esimerkiksi nykyistä puolet pienempi, puhuttaisiin kymmenien tuhansien eurojen säästöstä vuodessa”, Salmi laskee.

Hävikkiruoka tulee kaikkien porilaisten veronmaksajien maksettavaksi ja on jostain muusta toiminnasta pois. Turhaan tilattu ruoka päätyy biojätteisiin, eikä sitä voida lahjoittaa esimerkiksi ruokajakeluun, koska ruoka on yksiköissä hajallaan ja eri puolilla kaupunkia.

Lasten poissaolot, jotka ilmoitetaan viimeistään poissaolopäivän aamuna, vaikuttavat seuraavalle päivälle tilattavan ruoan määrään. Poissaolot voi ilmoittaa tekstiviestillä lapsen päiväkotiryhmän omaan puhelinnumeroon. Vanhempien käyttämällä Edlevo-sovelluksella voi ilmoittaa äkillisen poissaolon samalle tai seuraavalle päivälle.

”Aina vanhemmat eivät voi etukäteen tietää lastensa hoidon tarpeita ja tilanteet voivat muuttua yllättäenkin. Silloin on kuitenkin tärkeää, että muuttuneista tilanteista ilmoitetaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan välittömästi. Näillä toimenpiteillä varhaiskasvatuksessa on paikalla tarvittava määrä aikuisia huolehtimaan laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja samalla riittävä määrä ruokaa syötäväksi eikä pois heitettäväksi”, Välimäki toteaa.

Heinäkuulle varatusta ja peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta peritään maksu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaan kunta voi periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta silloin, kun lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä etukäteen kunnan edellyttämällä tavalla.

Mikäli lapselle ei ole määritelty kuukausimaksua, voidaan lain mukaan käyttämättä jätetystä ja peruuttamattomasta varhaiskasvatuksesta periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta. Porissa heinäkuun peruuttamatta jääneestä päiväkotipaikasta peritään maksu asiakasmaksulaissa säädetyllä tavalla.