Maauimala on rajoitetusti auki ensiviikolla Pori Airshow’sta aiheutuvan melun vuoksi.

Pori

Pori AirShow järjestetään 18.–19. kesäkuuta kello 10–18 Porin lentokentällä. Lentonäytöksessä on mukana esimerkiksi taisteluhävittäjiä, joiden nousukiito lentokentältä aiheuttaa voimakasta melua etenkin lentokentän läheisyydessä. Tämän vuoksi maauimalassa on rajoitetut aukioloajat tapahtuman sekä harjoitusten aikana, kertoo Porin kaupunki tiedotteessaan.

Lentonäytöksen harjoitukset saattavat aiheuttaa kovaa ääntä jo torstaina 16. kesäkuuta kello 10–17 ja erityisesti perjantaina 17. kesäkuuta kello 10–20. Harjoitusten tai näytösten aikana lemmikkejä ei pidä tuoda tapahtuma-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Tyyni sää saattaa kantaa esiintyvien koneiden äänet myös kauemmas kaupungille.

”Maauimala on torstain harjoituksen aikana auki normaalisti. Perjantaina ja lauantaina maauimala on avoinna ainoastaan kello 6–10 ja sunnuntaina kokonaan suljettu. Torstaina uimaan tulevien on syytä varautua ajoittaiseen meluun esimerkiksi korvatulpilla tai kuulosuojaimilla. Meri-Porin uimahalli avataan poikkeuksellisesti viikonlopuksi. Uimaan pääsee lauantaina ja sunnuntaina kello 10–17”, kertoo liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti.

Lahden mukaan Porin metsässä voi ulkoilla harjoitusten ja näytösten aikana, kunhan varautuu meluun.

Lentonäytös aiheuttaa muutoksia myös lähialueen liikenteeseen.

Ajoneuvoliikenne on kielletty molempina tapahtumapäivinä seuraavilla kaduilla: Lentoasemantie välillä Helsingintie–Jaakontie, Juutilaisentie, Ilmailuopistontie välillä Katinkuruntie–Sairaalantie. Lisäksi kyseisellä alueella on pysäköintikielto 18.–19. kesäkuuta. Suljettujen katujen asukkailla on ajolupa koteihinsa ja sieltä pois myös tapahtuma-aikana.