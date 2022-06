Valtakunnallisen kyselytutkimuksen mukaan nuorten asenteet yrittämistä kohtaan ovat myönteisiä. Porilainen Pyry Suniva onnistui luomaan kiinnostuksenkohteestaan tuottavaa liiketoimintaa.

Pori

Pyry Suniva, 14, päätti viime kesänä tehdä sellaista, mitä harva Sunivan suvussa oli aikaisemmin tehnyt. Nuori porilainen päätti perustaa yrityksen. Porin Isojoenrannassa asuvan Sunivan yritys, ”Pyryn kiinteistöapu” tarjoaa asiakkailleen apua pihatöissä, pensaiden siistimisessä ja nurmikonleikkuussa.

”Kun isä ehdotti yritystoiminnan perustamista, niin idea oli vielä sellainen, etten osannut sanoa siihen juuta enkä jaata. Vaan kun ensimmäisiä keikkoja alkoi tulla ja sain ensimmäiset palkat, niin ajatus alkoi tuntua kivalta”, Pyry kertoo.

Kipinä yrittämistä kohtaan syttyi alkujaan porilaisen omasta kiinnostuksesta pihatöitä kohtaan. Ajatus yrityksen perustamisesta tuli puolestaan isä Pasi Sunivalta.

”Ilman 4H-yhdistystä ei tätä yritystä olisi pystyssä”, hän toteaa.

4H-yritys on pienimuotoisen yrittäjyyden malli, joka on ohjattu tapa opetella yrittäjyyttä. 4H-yrittäjäksi voi ryhtyä työkokemuksen, rahan ansaitsemisen tai oman harrastuksen kehittämisen vuoksi. Yritysideaa on mahdollista työstää ilmaisessa, 4H:n järjestämässä yrityskoulutuksessa.

Isä oli kuullut 4H-yhdistyksen toiminnasta ja ehdotti pojalle osallistumista yhdistyksen koulutukseen. Sunivat osallistuivat kaksipäiväiselle kurssille viime kesänä.

Kurssi kerää Sunivan perheeltä kiitosta.

”Kokemus oli mukava, käytännössä käytiin kädestä pitäen kaikki asiat läpi”, Pasi Suniva kehuu.

Porilainen palkittiin toukokuussa yhdistyksen myöntämällä nuoren 4H-yrittäjän kunniakirjalla. Pyry kertoo yritystoiminnassa innostavan ansioiden lisäksi mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin. Kaveripiirissä yrittämisestä tai työnteosta ei kuitenkaan juuri puhuta.

”Kukaan omista kavereistani ei ole kiinnostunut yrittämisestä, eikä oikein vielä innostu kesätöistäkään.”

Satakunnassa nuorten yrittäjien määrä muuttumaton

Tilastokeskuksen mukaan Satakunnassa on yhteensä 9 512 yrittäjää, joista nuorten (18–24-vuotiaiden) yrittäjien osuus on 224. Satakuntaliiton aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen tietää kertoa, että nuorten yrittäjien toimialat keskittyvät alkutuotantoon, rakentamiseen ja palvelutoimintaan.

Vähäsantasen mukaan eniten perustetaan matalan kynnyksen yrityksiä, millä hän viittaa yritystoimintaan, minkä aloittaminen ei edellytä suurta alkupääomaa.

Nuorten yrittäjien määrä Satakunnassa on pysynyt pitkään varsin muuttumattomana. Vuosittainen vaihtelu on kymmenen yrittäjän luokkaa. Vähäsantanen pitää alueen supistuvaa väestökehitystä keskeisimpänä syynä lukuihin, mutta arvioi tilastojen taustalta löytyvän muitakin vaikuttimia.

”Tähän liittyy toisaalta (väestökehityksen) muitakin yhteiskunnallisia kysymyksiä. Onko yrittäminen yleisesti houkutteleva vaihtoehto nuorelle? Entä millainen imago yrittämisellä on, kuinka yrittäjiä kohdellaan, löytyykö nuorilta vaadittavaa osaamista? Nämä ovat kaikki sellaisia isoja kysymyksiä, mitä yrittämiseen liittyy”, Vähäsantanen pohtii.