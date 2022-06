Myllylaitoksessa tuotetaan kauraytimiä elintarvike- ja juomateollisuuden raaka-aineeksi sekä pelletöityä kuorta rehun valmistukseen ja energiakäyttöön.

Suomen Viljava Oy.n tytäryhtiö Oat Mill Finland Oy on käynnistämässä kauramyllyn rakennus- ja asennustyöt. Myllylaitos tulee osaksi Petäjäksen viljavarastoa.

Rauma

Valtionyhtiö Suomen Viljava Oy aloittaa joulukuussa Rauman satamassa kauramyllyn tuotannon. Yhtiö kertoi investointisuunnitelmastaan keväällä 2021, ja nyt suunnitelma pannaan täytäntöön.

Uuden kauranjalostuslaitoksen yhtiönä on Oat Mill Finland Oy, joka on Suomen Viljavan tytäryhtiö. Oat Mill Finland on jättänyt Rauman kaupungin ympäristö- ja lupalautakunnalle ympäristösuojelulain mukaisen ilmoituksen toiminnan alkamisesta.

Suomen Viljavan toimitusjohtaja Pasi Lähdetie vahvistaa, että kauramyllyn tuotannon ylösajo on suunniteltu loppuvuodelle. Jalostuslaitoksen rakennus- ja asennustyöt ovat alkamassa. Lähdetie pidättäytyy kertomasta laitosinvestoinnin taloudellista arvoa.

Myllylaitos on merkittävä teollisen mittaluokan investointi, sillä alkuvaiheessa sen jalostuskapasiteetti on noin 55 000 tonnia vuodessa. Yhtiö varautuu myllyinvestoinnissa tuotannon kaksinkertaistamiseen myöhemmin.

Suomi on Kanadan rinnalla maailman suurimpia kauran tuottajia ja viejiä. Suomesta on viety maailmanmarkkinoille kauraa vuosittain 300 000–400 000 tonnia.

Pasi Lähdetie sanoo tavoitteena olevan jalostetun kauran viennin kasvattaminen ja Rauman myllylaitoksen tuotanto onkin suunnattu etupäässä vientimarkkinoille.

Kauramyllyn vuosituotanto on noin 40 000 tonnia kauraytimiä ja -hiutaleita sekä noin 15 000 tonnia jyvien kuoria, joka pelletöidään.

Lähdetie sanoo kauran ydinosan jalosteiden kysynnän olevan kasvussa elintarviketeollisuuden raaka-aineena. Yksi kasvava käyttökohde on kauramaidon ja -juomien tuotanto.

Kuoriosasta jalostettavia kaurapellettejä käytetään rehujen valmistuksessa sekä energiantuotannossa polttoaineena.

Uusia työpaikkoja myllyyn, kuljetuksiin ja alkutuotantoon

Kauramylly rakennetaan Rauman sataman Petäjäksessä sijaitsevan viljavaraston jo valmiina olevaan konetorniin ja sen tiloihin. Siilojen väliin rakennetaan tilat myllyn tuotesiiloille sekä pakkaamolle ja säkittämölle. Kauramyllyn tarvitsema lämpöenergia ja höyry tuotetaan omalla nestekaasukäyttöisellä laitoksella.

Pasi Lähdetie kertoo joulukuussa käynnistyvän laitoksen tuotannon käyvän jatkuvalla prosessilla kolmessa vuorossa.

”Kauramyllyn suora työllistävä vaikutus on noin kymmenen henkilöä. Lisäksi tuotanto työllistää logistiikassa ja kuljetuksissa sekä tietysti kauran viljelyssä”, Lähdetie lisää.

Rauma valikoitui kauramyllyn sijoituspaikaksi edullisella sijainnilla keskellä kauran viljelysaluetta. Petäjäksen varastosiiloston yhteydessä on tilaa myllylaitokselle ja sen koneistolle. Lisäksi sijaintipaikkaetuina ovat raide- ja maantieyhteydet sekä konttilaivausyhteydet eri puolille maailmaa.