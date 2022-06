Venatorin purkuputki poikki Karhuluodon edustalla – putki on huolettanut asukkaita

Jäiden talvella turmelemasta putkesta ei ole vaaraa ympäristölle.

Venatorin purkuputki on herättnyt huomiota Karhuluodon edustalla.

Pori

Karhuluodon edustalla sijaitsevan Venatorin purkuputken korjaustyöt ovat herättäneet asukkaissa huolta mahdollisen ympäristövahingon takia.

Putki on havainnoitsijoiden mukaan ollut pitkään poikki ja kelluu veden pinnalla vajaa 100 metriä rannasta.

Porin kaupungin ympäristöinsinööri Joni Mustosen mukaan vaaraa ympäristövahingosta ei kuitenkaan ole, sillä kyseisessä putkessa eivät ole kulkeneet viime vuosina Venatorin tai Fortumin tuhkanpesulaitoksen jätevedet.

”Kyseessä on Venatorin niin sanottu kakkosputki, jota on käytetty silloin kun tuotanto on ollut suurta. Putki ei kuitenkaan ole ollut käytössä vuosiin”, toteaa Mustonen.

Putki on Venatorin antamien tietojen mukaan täyttynyt merivedellä jo ennen katkeamistaan. Maaosuuksilla Venator on käyttänyt kumpaakin jätevesiputkeaan, mutta Karhuluodon pumppaamosta eteenpäin on vain ykkösputki ollut käytössä eli päästöjä ei ole aiheutunut.

Video korjauspaikalta

Keväällä on todettu, että korjaus on mahdollista kesä- tai heinäkuussa, jolloin putki siirretään kohdalleen ja liitoskohta korjataan.

Venatorilta on oltu yhteydessä myös merivartiostoon, mutta silloin on todettu, ettei välittömille toimenpiteille ei ole tarvetta, koska putki ei aiheuta vaaraa vesialueella kulkijoille ja ei ole väyläalueella.

Tänään saadun tiedon mukaan katkenneen putken korjaus on juuri käynnissä. Koska korjausta aloitettaessa on huomattu, että putken alkuosa oli vaurioitunut pahasti, niin se vaihdetaan kokonaan. Tämän takia putken osia on hilattu Karhuluodon rantaan, josta ne tuodaan pois. Uusi putki myös asennetaan Karhuluodon rannasta merelle päin.

Mikäli sääolosuhteet niin sallivat, työ saadaan valmiiksi tämän viikon aikana.

Mikäli keli muuttuu, niin työ tietysti pitkittyy; tavoiteaikataulu on kuitenkin saada työ tehdyksi juhannukseen mennessä.

Urakoitsijaa on ohjeistettu huolehtimaan erityisesti siisteydestä ja järjestyksestä.

Toiminnan valvonnasta vastaa Varsinais-Suomen ely-keskus.