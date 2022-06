Rakennuksen vikalista on pitkä, ja se on ollut tiedossa jo vuosia.

Kuuskajaskarin kasarmirakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta, joissa on majoitus- ja sotilaskotitilat. Kellarikerroksessa ja siihen yhteydessä olevassa meritaisteluasemassa kosteusongelmat ovat vakavimmat.

Rauma

Kaupungin omistama betoni- ja tiilirakenteinen Kuuskajaskarin kasarmi asetetaan käyttökieltoon ensi vuoden alusta alkaen.

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti käyttökiellosta terveydensuojelulain perusteella. Kasarmirakennuksessa on kosteusvahinkoja ja mikrobikasvustoja, jotka voivat aiheuttaa tiloissa oleskeleville ja asuville terveyshaittoja.

Kuuskajaskarin kasarmirakennuksen vikalista on pitkä, ja se on ollut tiedossa jo vuosia. Osaa sen tiloista on yritetty pitää käytössä osittaiskorjauksilla ja ongelmarakenteiden pikkukorjauksilla.

Puutteellista ilmanvaihtoa on korvattu ikkunatuuletuksella. Erityisen vaikeat kosteusongelmat ja -vauriot ovat kellarikerroksen tiloissa. Kasarmin käyttö on jäänyt vähäiseksi.

Kaupungin oma terveysvalvontaviranomainen velvoitti kaupungin tilahallinnon viime vuonna teettämään kuntoselvityksen kasarmirakennuksessa. Siihen ei ryhdytty, sillä kaupungin tekninen valiokunta veti talousarvioesityksestä pois remonttirahaesitykset. Toisena vaihtoehtona on esitetty kasarmirakennuksen purkamista.

Tarkastuksissa todettujen sisäilmaongelmien lisäksi rakenteista on löydetty aktiivista mikrobikasvustoa. Niitä ovat aiheuttaneet muun muassa kattovuodot ja maakosteuden nousun rakenteisiin.

Rauman ympäristöterveyshuollon johtaja Tiina Laitala perustelee käyttökieltopäätöstä myös toimimattomalla ilmanvaihtojärjestelmällä sekä käyttöikänsä lopussa olevilla vesi- ja viemäriputkistoilla. Myös lämmitysjärjestelmän putkistot ovat alkuperäisiä eli 1960-luvulla tehtyjä.

Vuonna 1966 valmistuneen kasarmin huoneistoala on noin 4 200 neliömetriä. Teräsbetonirunkoinen ja tiilivuorattu rakennus on alkuperäisessä kunnossaan, ja myös talotekniikka on rakennusajalta.

Kaupungin laatiman selvityksen mukaan purkamisen kustannukset voivat olla noin 2,1 miljoonaa euroa. Viime vuonna Rauman teettämän kiinteistöselvityksen mukaan rakennuksessa on vähintään noin 7,6 miljoonan euron perusparannustarve.