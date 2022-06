Häivehävittäjä nähdään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa sen jälkeen kun se valittiin Ilmavoimien tulevaksi kärjeksi.

Pori

Lockheed Martin F-35A Lightning II häivehävittäjä saapuu Suomen Ilmailuliiton päälentonäytökseen Porin lentoasemalle 18.–19. kesäkuuta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun viidennen sukupolven F-35 taistelukone vierailee Suomessa Ilmavoimien valittua F-35 koneen Hornetin seuraajaksi HX-hankkeessa joulukuussa. Nyt yleisöllä on mahdollisuus tutustua Ilmavoimien tulevaan hävittäjään.

Koneen valmistaja, Lockheed Martin, esittelee Porissa F-35A Lightning II konetta omalla osastollaan.

Poriin saapuu kaksi USA:n Euroopan ilmavoimien F-35A taistelukonetta. Koneet tulevat Poriin RAF Lakenheathin tukikohdan 495. laivueesta Britanniasta. RAF Lakenheath on Yhdysvaltain Euroopan Ilmavoimien (USAFE) tukikohta.

F-35A koneet korvasivat Boeing F-15C koneet Lakenheathin tukikohdassa. F-35A koneet ovat maanäyttelyssä yleisön nähtävinä, eivätkä osallistu lento-ohjelmaan.

F-35 Lightining II on maailman ensimmäinen viidennen sukupolven monitoimihäivehävittäjä.

Lockheed Martinin F-35 Lightning II on maailman ensimmäinen viidennen sukupolven monitoimihäivehävittäjä, joka on suunniteltu vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden uhkiin. Yhdistämällä häiveominaisuudet, sensorifuusion ja monipuolisen tilannekuvan F-35-hävittäjä kykenee vaativiin taistelutehtäviin.

F-35 on maailman kallein taistelukoneprojekti. Koko F-35 projektin elinkaarikustannukseksi on arvioitu yli 1 700 miljardia dollaria. Suomeen hankittavien 64 F-35A koneen ja niiden käyttöönoton kustannus oli rajattu HX-hankkeessa kaikille ehdokkaille 10 miljardiiin euroon. Ensimmäiset Suomen Ilmavoimien F-35A koneet toimitetaan Lapin Lennostoon Rovaniemelle 2026.

F-35 koneesta on kolme eri versiota. Ilmavoimille tarkoitettu F-35A, pystysuoraan nouseva F-35B sekä merivoimien F-35C. F-35:n ovat valinneet seuraavaksi taistelukoneeksi mm. Norja, Hollanti, Belgia, Tanska, Britannia ja Italia. Näistä neljä ensimmäistä korvaa F-16 koneet F-35 kalustolla ja Italia sekä Britannia Tornado rynnäkkökoneet.

Pori Airshow on Suomen Ilmailuliiton päälentonäytös 2022. Pori Airshow on koko perheen ilmailutapahtuma, jossa on laaja maanäyttely ja erilaisia lentoesityksiä lennokeista taitolentokoneisiin ja taisteluhävittäjiin. Suomen Ilmailuliiton päälentonäytös järjestetään vuosittain eri kaupungeissa. Edellinen suuri lentonäytös Porissa järjestettiin 1979.

Porin historiallinen lentokenttä täytti hiljattain 80 vuotta, ja päälentonäytös juhlistaa kentän hienoa historiaa. Suomen Ilmavoimien ensimmäiset suihkukoneet, De Havilland Vampiret laskeutuivat juuri Poriin 1953 ja ensimmäiset, nykyäänkin käytössä olevat, Hawk suihkuharjoituskoneet saapuivat myös Britanniasta Poriin 1980.

Puolustusvoimien helikopteritoiminta alkoi Porissa 1961, ja näytös juhlistaa myös tätä 60 - vuotista historiaa. Näytökseen on kutsuttu ulkomailta helikoptereita, jota ei aikaisemmin Suomessa ole nähty.