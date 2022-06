Kuuskajaskarin kasarmi on vuodelta 1966. Peruskorjauksia rakennukseen ei ole tehty. Vakavimmat kosteusvauriot on todettu rakennuksen maanalaisissa kerroksissa. Rakennuksen ilmanvaihtotekniikka on pääosin epäkuntoinen ja muissakin tiloissa on kosteusvaurioita.