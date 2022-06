Bussi kuljettaa kesällä Yyteriin lähes keskiyöhön asti.

Timo Köykkäri on lähdössä ajamaan linjaa 34 Yyteriin. Kuva on kesältä 2021.

Pori, Ulvila

Porin ja Ulvilan joukkoliikenteessä astuvat maanantaina 6. kesäkuuta voimaan kesäaikataulut, joiden mukaan ajetaan koulujen loma-ajan loppuun asti. Syysaikataulut tulevat voimaan jälleen 11. elokuuta.

Noin joka kolmas bussivuoro on kesätauolla. Yksittäisiä hiljaisia vuoroja on siirretty tai lopetettu kesän ajaksi. Vuoroja on kuitenkin sijoitettu enemmän aikoihin, jolloin matkustajien on todettu kesällä liikkuvan.

"Matkustus painottuu keskelle päivää, koska koululaiset puuttuvat busseista. Työmatkalaisille on edelleen tarjolla hyvät työmatkavuorot kello 8 ja 16 välillä”, kertoo joukkoliikennepäällikkö Merika Lanne Porin kaupungin tiedotteessa.

Mikkolan kauppakeskusalueelle ajetaan viime vuodesta poiketen muutamia asiointivuoroja myös kesäarkisin. Ulvilaan ajetaan kesällä samat vuorot kuin talvellakin.

Meri-Porin joukkoliikenteen vuorot lisääntyvät viime kesästä. Yhteyksiä Pietniemeen ja Viikinäisiin sekä Pihlava–Kyläsaari–Uusiniitty-alueelta Vähäraumalle ja kaupunginsairaalalle tulee lisää. Myös Pihlavasta Mäntyluotoon ja Reposaareen pääsee useammin, ja myöhempään iltaisin. Pihlava–Mäntyluoto-Reposaari-yhteyksiin tehdään myös lisäyksiä tulevan syksyn aikatauluihin.

Keskustasta Yyteriin ajetaan joka päivä noin tunnin välein kolmella linjalla. Lisäksi keskikesällä ajetaan maksuttomia vuoroja keskustasta suoraan valtatietä pitkin Yyteriin. Tällä kesälinjalla ajetaan kahden tunnin välein kello 10–18 reittiä Kauppatori-Matkakeskus-Yyteri.

”Yyteriin pääsee joukkoliikenteellä tunnin välein lähes keskiyöhön asti, myös viikonloppuisin. Jos maksuton bussi ei osu kohdalle, muilla busseilla kertalippu Yyteriin maksaa vain 3,50 euroa”, Lanne toteaa.

Kaikki aikataulut löytyvät osoitteesta www.porinlinjat.fi. Paperiaikatauluja on saatavilla esimerkiksi Porin Linjat Oy:n busseista sekä Porinan asiakaspalvelupisteestä.