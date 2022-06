Porin lentoliikenteen konsultoinnista yksi ainoa tarjous – paperissa on tuttu nimi

Kaupungin tavoitteena on saada Porin ja Helsingin välinen reittilentoliikenne jatkumaan.

Pori

Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen esittää kaupunginhallitukselle, että lentoliikenteen käynnistämistä varten tarvittavan asiantuntijapalvelun toimittajaksi valitaan Spring Advisor Oy.

Yhtiö on perin tuttu nimi jo aiemmasta konsultoinnista Porin reittilentoliikenteen käynnistämiseksi kaupungin tuella. Tuolloin hankinta tehtiin ilman kilpailutusta.

Spring Advisorin nyt antaman tarjouksen kokonaishinta on 155 900 euroa. Summa on oleellisesti pienempi verrattuna aiempaan konsulttityöhön.

Konsultointiin kuuluvat julkisen palveluvelvoitteen tarvemäärittely ja hakeminen, lentoliikenteen kilpailuttaminen EU:n lentoliikenneasetuksen mukaisesti sekä tarvittavat neuvottelut ja ostopalvelusopimuksen laatiminen.

Porin kaupungin tavoitteena on säännöllisen reittilentoliikenteen käynnistyminen välille Pori–Helsinki nykyisen ostopalvelusopimuksen päättyessä. Nyt tavoitteena on, että kustannukset eivät jää yksin Porin kaupungin kannettavaksi. Rahoituksesta on käynnistetty neuvottelut sekä valtion että alueen yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa.

Kaupunginhallitus käsittelee konsulttihankintaa ensi maanantaina.