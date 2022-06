Promoottori Harri Vilkunalle Lappajärvellä sijaitsevalla huvilalla on aivan oma merkityksensä.

Akateemikko Kustaa Vilkunan kesäpaikka Lappajärvellä Kärnän saaressa on myynnissä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa kohteessa on seitsemän rakennusta: huvila, pikkutalo, aitta, pikkuaitta, puuvaja ja kaksi saunaa.

Huvila on alkujaan olla rakennettu Vetelissä 1700-luvulta, josta se on siirretty 1955 Lappajärvelle. 150-neliöisen huvilan hinta on etuovi.com-sivustolla 225 000 euroa.