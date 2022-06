Olkiluoto 3:n ja valtakunnansähköverkon järjestelmäsuojan osana oleva laitos pyörittäisi sähköllään tunnin verran Rauman kaupunkia.

Suomen suurin ja Euroopan suurimpiin laitoksiin kuuluva akkusähkövarasto on käyttöönottovaiheessa Olkiluodossa. Projektipäällikkö Jarkko Latva laitosten johtokanavan äärellä.

Eurajoki

Maailman suurimpiin lukeutuvan ja Suomen suurimman voimalaitoksen Olkiluoto 3:n liityntä valtakunnan sähköverkkoon vaatii uusia varavoimajärjestelyjä verkon vakauden ja maan sähköhuollon turvaamiseksi tuotantovaihteluissa sekä häiriötilanteissa.

Osana valtakunnan sähköverkon Olkiluoto 3 -ydinvoimalan järjestelmäsuojausta Teollisuuden Voima (TVO) on investoinut akkusähkövarastoon, joka on Euroopan suurimpia. 90 megawatin sähkötehollaan se vastaa esimerkiksi Harjavallan vesivoimalaitosta. Akkuvaraston virtakapasiteetilla Rauman kaupunkialueen sähköverkko toimisi runsaan tunnin.

Ison mittaluokan suojajärjestelmä tarvitaan sen varalta, että sähköteholtaan 1 600 megawatin Olkiluoto 3 -voimalan tuotanto äkillisesti keskeytyy. Akkusähkövarasto on osa tätä järjestelmää.

Täydellä teholla ydinvoimalan osuus Suomen sähköntuotannosta on noin 15 prosenttia. Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan suurin voimalaitos edellyttää ison teollisen luokan suojajärjestelmiä.

Suomen suurimman sähkövaraston investointi on merkittävää miljoonaluokkaa. TVO ei ole julkistanut Hitachi Energyn toimittaman laitoksen investointisummaa.

Olkiluodon voimalaitosalueelle on noussut vuodessa viisi hallirakennusta, joissa laiteasennukset ovat loppuvaiheessa, ja käynnissä ovat testaukset ja vaiheittainen käyttöönotto.

Projektipäällikkö Jarkko Latva TVO:sta kertoo rakentamisen ja laitteistoasennusten edenneen lähes suunnitellusti. Akkusähkövarasto valmistuu käyttöön heinäkuun aikana.

Akkuvarasto koostuu erillisistä litium-akkumoduuleista, joita on viidessä hallissa kaikkiaan 228.

Halleissa on pitkät rivit laitekaappeja, joissa jokaisessa akkukaapissa on kahdeksan litium-akkumoduulia ja niiden ohjauselektroniikka. Akkukaappeja on yhteensä 228. Tasavirta muunnetaan vaihtovirraksi inverttereillä ja johdetaan laitoksen oman muuntajan kautta valtakunnan sähköverkkoon.

Jarkko Latva kertoo akkulaitoksen sähkönsyötön kytkeytyvän automatiikalla 0,2 sekunnissa valtakunnan sähköverkkoon Olkiluoto 3:n irtautuessa äkillisesti verkosta.

TVO:n akkusähkövaraston virtakapasiteetti on noin 85 megawattituntia. Valtakunnan verkon järjestelmäsuojakäytössä akkuja puretaan sähköverkkoon 90 megawatin teholla noin 15 minuuttia ja sen päälle 70 megawatin teholla 25 minuuttia.

Laitos toimii automaattisesti ja on etävalvottu. Normaalikäytössä ei henkilökuntaa tarvita laitoksessa paikalla. Jarkko Latvan mukaan laitoksen huoltoväli on noin vuosi. Laitemoduuleja voidaan vaihtaa ja huoltaa osissa.

Suuren sähkökapasiteetin ja akkumäärän vuoksi varastorakennukset on tehokkaasti palosuojattu. Jarkko Latva kertoo jokaisessa akkumoduulissa olevan kattavat valvonta- ja paloilmoitusjärjestelmät sekä automaattiset sammutusjärjestelmät.

Myös hallirakennukset on varustettu paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmillä sekä ilmajäähdytyksellä.

Sähköverkon ja Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojaus on tehty TVO:n ja kantaverkkoyhtiö Fingridin yhteistyönä, ja yhtiöt jakavat myös sen kustannukset.

Vanhempi asiantuntija Minna Laasonen Fingridistä sanoo Olkiluodon kolmannen voimalan olevan yksistään niin suuri sähköntuottaja valtakunnanverkossa, että sen tuotantohäiriöihin on varauduttava teknisesti ja hyvin nopeilla varajärjestelmillä.

”Suomessa kantaverkko on toiminut 99,99 prosentin luotettavuudella ja se on tavoite, että valot palavat ja verkko toimii katkoitta vastakin”, Laasonen sanoo.

Järjestelmäsuojauksella Olkiluoto 3:n äkillisen tuotannon keskeytymisen vaikutus kantaverkkoon on rajattu 0,2 sekunnissa 1 300 megawattiin ja sen verkon on suunniteltu kestävän.

Fingrid on kilpailuttanut suojajärjestelmän vuosiksi 2023–2024. Olkiluodon akkuvaraston lisäksi järjestelmässä on mukana kaasuturbiinilaitos sekä teollisuusyritysten tuotantolaitoksia, joiden sähkönkäyttöä rajoitetaan Olkiluoto 3:n häiriötilanteissa.