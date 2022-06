Kaunisjärven vanhainkotiin monialainen palvelukeskus. Toiminta alkaa syyskuussa.

Kaunisjärven kahdessa asuinkerroksessa on keittiö sekä yhteinen ruokala- ja oleskelutila. Uusia tiloja katsastaa kuvassa arkkitehti Leena Joki-Korpela.

Rauma

Menneiden vuosikymmenien toimintatapa asuttaa ikäihmisiä vanhainkotiin siirtyy Raumalla lopullisesti historiaan. 1980-luvun suunnittelua ja laitoshoitopalvelujen rakentamista edustavan Kaunisjärven vanhainkodin muutos- ja peruskorjaus ikäihmisten hyvinvointikeskukseksi on valmistumassa kesäkuussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Satu Helin kertoo uuden hyvinvointikeskuksen toiminnan ja palvelujen käynnistyvän syksyn aikana, kun kalusteet ja varusteet saadaan paikalleen sekä henkilöstö työhönsä.

Hyvinvointikeskuksen aloittaessa päättyy myös Rauman maalaiskunnan aikanaan rakentaman Marttilanmäen vanhainkodin toiminta tehostetun palveluasumisen laitoksena. Helinin mukaan kumpainenkin vanhainkoti on jo ikääntynyt peruskorjauskuntoon, mutta etusijalla on toiminnan kehittäminen ja laitoshoidosta luopuminen.

Hyvinvointikeskuksen keskeisenä ideana on tukea ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitoa ja omassa kodissa asumista.

”Tavoite on kuntouttava ote palveluissa ja kotihoidon tukeminen. Hyvinvointikeskuksessa on kyllä vuorohoitopaikkoja, joilla autetaan erityisesti omaishoitajien jaksamista”, Satu Helin sanoo.

Hän lisää, että hyvinvointikeskukseen keskitetään myös ikäihmisten terveys- ja neuvontapalveluja, geriatrisen poliklinikka ja lääkärin vastaanotto sekä kotihoidon ohjaus.

Palveluvalikoimassa ovat lisäksi kokoontumistiloja päivätoimintaan ja järjestöjen toimintaan sekä kuntosalin ja saunojen käyttömahdollisuus. Palveluvarustukseen kuuluvat myös kioski-kahvio sekä parturi-kampaamo ja jalkahoitola, joiden toiminnasta vastaavat ulkopuoliset yrittäjät.

Helin toivoo, että Kaunisjärven hyvinvointikeskus tarjoaa uutta linjaa raumalaisten palveluissa ja Satakunnan hyvinvointialueellekin, jonka toiminnaksi ikäihmisten palvelut siirretään vuoden 2023 alusta.

Entinen vanhainkotirakennus on saanut uutta avaruutta ja valoisuutta, kun pääaulan ja toisen kerroksen välistä sahattiin pala lattiaa pois.

Rankka remontti odotettua edullisempi

Vuosina 1984–1985 valmistuneen, nelikerroksisen Kaunisjärven vanhainkodin muutos- ja peruskorjaustöiden suunnitelmat valmistuivat 2020. Laajaan korjausurakkaan ryhdyttiin vuoden 2021 alussa.

Entinen vanhainkoti on sisätiloiltaan rakennettu kokonaan uudelleen. Vanhasta rakennuksesta ovat jäljellä runko ja julkisivu, jonka kunnostus on nyt saneerauksen viimeisenä vaiheena. Vielä tehtävänä ovat myös pihatyöt.

Talotekniikka on uusittu kokonaan eli vesi- ja sähköjärjestelmät, ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmät. Rakennus on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä. Vesikattokin on uusittu, ja katolle asennetaan aurinkopaneelijärjestelmä sähköntuotantoa varten.

Rauman kaupungin rakennuttajapäällikkö Kimmo Salminen sanoo mittavan muutoskorjauksen edenneen suunnitellusti, eikä lähes 40 vuotta vanhasta rakennuksesta tullut merkittäviä, lisätöitä vaativia yllätyksiä.

Kaupunki varautui Kaunisjärven uudelleenrakentamiseen 13,5 miljoonan euron kustannusarviolla. Salminen kertoo remontin hinnaksi noin 10,6 miljoonaa euroa, joten kustannusalitus on merkittävä.