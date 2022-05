Historiallisella Texan -koneen laivastoversiolla SNJ-3:lla koittaa uusi elämä lentonäytösten vetonaulana.

Toisen maailmansodan aikainen harjoitushävittäjä Texan SNJ-3 on todellinen harvinaisuus Suomessa. Koneen voi nähdä Pori Airshow’ssa, joka järjestetään 18.–19. kesäkuuta. Suomalainen ilmailualan yritys Navywings toi koneen maahan vuonna 2020.

North American Aviation AT-6 Texan -koneen laivastoversio SNJ-3 on Yhdysvaltain ilmavoimien käyttämä kone vuodelta 1942, jolloin se palveli Englannissa USA:n lentotukikohdan päällikön käytössä. Sodan loppupuolella kone oli Floridan Pensacolassa merivoimien harjoituskoneena ja myöhemmin San Diegon tukikohdassa.

”Texan on tehokas ja kehittynyt koulukone, jota ovat toisen maailmansodan aikaan käyttäneet niin Yhdysvaltain ilma- ja merivoimat kuin Englannin kuninkaalliset ilmavoimatkin. Viimeiset Texanit on poistettu palveluskäytöstä vuonna 1995”, kertoo Navywingsin Petteri Tarma.

Tarma tunnetaan Suomen Ilmailuliiton entisenä puheenjohtajana, kunniapuheenjohtajana sekä aktiivisena ilmailijana. Liikennelentäjänäkin työskentelevä Tarma lentää kouluttajakapteenin tehtävissä Finnairin Airbus A330- ja A350-koneita. Hän on ollut myös kouluttaja ja tarkastaja historiallisessa Douglas DC-3 -koneessa, joka nähdään myös Porin lentonäytöksen esiintyjäkaartissa.

Uusi elämä Suomessa

Warbirds-luettelon mukaan kone oli Ruotsin ilmavoimien käytössä vuosina 1950–1957. Euroopasta kone siirtyi Etelä-Amerikkaan, jossa se palveli Argentiinan ja Paraguayn merivoimien käytössä koulukoneena vuoteen 1988 saakka. Sitten se palasi Floridaan ja oli varastoituna Fantasy of Flightin kokoelmissa.

Sieltä koneen osti entisöijä, joka kuitenkin ehti ikääntyä ennen koneen kunnostuksen valmistumista. Tarma osti koneen vielä yhden välikäden kautta, missä koneen entisöinti viimeisteltiin.

”Ennen Suomeen saapumista kyseisellä koneella on peruskorjauksen jälkeen lennetty noin 7 tuntia koelentoja. Koneen potkuri ja moottori on korjattu ns. nollatuntisiksi. Koneen kokonaislentoaika on vain 3 400 lentotuntia, kun useilla vastaavilla yksilöillä se on yli 20 000 lentotuntia”, Tarma kertoo.

Nyt SNJ-3 Texanilla on edessä kokonaan uusi elämä. Jossain vaiheessa myös elämyksellisten lentojen merkeissä 2. maailmansodan aikaisen warbirdin kyydistä.