Potaninin nikkelivalta

Nornickel Harjavallan jalostamo on venäläisen nikkelin portti Eurooppaan ja muualle maailmaan. Pääomistaja Vladimir Potanin on viimeisiä oligarkkeja, jotka ovat välttyneet talouspakotteilta. Hänelle Ukrainan sota on päinvastoin avannut mahdollisuuden kasvattaa talousimperiumiaan. Kerromme tässä jutussa, millainen Venäjän rikkaimmaksi arvioitu oligarkki Vladimir Potanin on miehiään, miten hän on tasapainoillut lännen ja idän välillä ja miten tämä kaikki liittyy Harjavaltaan.

Harjavalta VR Transpoint ilmoitti keskeyttävänsä junien vastaanoton Venäjältä pakotteiden vuoksi maaliskuun lopulla. Junaliikenne käynnistyi uudelleen vain muutamaa päivää myöhemmin. Pakotteita oli tulkittu uudelleen, eikä niiden katsottu vaikuttavan VR-konsernin sopimuksiin. Nikkelijunat saattoivat jälleen jyskytellä Venäjältä Harjavaltaan saakka.