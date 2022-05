Neljän kunnan ääntenlaskennan tarkistanut ja valituksen tehnyt Mette Jalomäki harkitsee valitusluvan hakemista korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Satakunta

Turun hallinto-oikeus on määrännyt Satakunnan aluevaalien tulosta oikaistavaksi. Tulosta on oikaistu kahden varavaltuutetuksi valitun ehdokkaan keskinäisen järjestyksen osalta vaaleista tulleiden valitusten johdosta. Muilta osin hallinto-oikeus hylkäsi vaalitoimituksesta tehdyt valitukset.

Hallinto-oikeuteen tehtiin Satakunnan aluevaaleista neljä valitusta, joissa vaadittiin vaalien tuloksen oikaisemista laskenta- ja kirjausvirheiden vuoksi. Valitukset koskivat Ulvilan, Porin, Rauman ja Eurajoen keskusvaalilautakuntien vahvistamia äänimääriä. Valittajat olivat yksityishenkilöitä.

Hallinto-oikeus katsoi, että keskusvaalilautakuntien vahvistamat äänimäärät olivat yhteensä 26 ehdokkaalla virheelliset. Pääosin kyse oli yhden äänen ja enimmillään seitsemän äänen erosta vahvistettuun äänimäärään verrattuna.

Virheet johtuivat lasku- tai kirjaamisvirheistä sekä äänestyslippuihin tehtyjen merkintöjen tulkintavirheistä.

Avustajiensa tuella aluevaalituloksia laskenut ja valitukset tehnyt Mette Jalomäki toteaa hallinto-oikeuden päätöksen vahvistavan, että vaalilautakunnissa on tehty virheitä ja toimittu vaalilain vastaisesti eri tavoin, joissa ei ole tulkinnanvaraa.

Mette Jalomäki laski tarkistukseksi helmikuussa neljän kunnan aluevaalituloksia. Hallinto-oikeus on vahvistanut pääosan hänen ja avustajiensa havaitsemista laskenta- ja kirjausvirheistä.

Hänen mielestään vaalien laskennan tarkkuutta ja erityisesti vaalitoimitusten valvontaa olisi syytä parantaa. Jalomäki toteaa, että äänestyslippujen merkintöjen tulkinnassa ja hyväksynnässä tai hylkäyksissä on merkittävää vaihtelevuutta jopa kuntien äänestysalueiden välillä. Hyväksytyksi on oikeusasteissakin tullut äänestyslippuja, joissa on yliviivauksia tai päälle suttauksia.

”Ja miksi edelleen joissakin kunnissa vaaleissa sallitaan lyijykynän käyttö? On käynyt ilmi kumitettuja äänestyslippujakin, mutta miksi äänestäjät ottaisivat mukaansa pyyhekumin?”, hän kysyy.

Jalomäki harkitseekin valitusluvan hakemista korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO) virheellisten vaalilippujen hyväksymis- ja hylkäysmenettelyistä.

Korjattavaa on Jalomäen mielestä myös vaalien käytännön järjestelyissä ja vaalilautakuntien toiminnassa. Yhtenä esimerkkinä on Ulvila, jossa todettiin virheitä kaikkiaan 14 ehdokkaan äänimäärissä. Turun hallinto-oikeus huomautti erikseen päätöksessään huomattavan suuresta virhemäärästä.

Jalomäki kummastelee sallittua menettelyä, että kotiäänestyksen toimitsijat saavat mukaansa äänestyslippuja ilman eri kontrollia, ja kotiäänestyksen toimittamisen jälkeen toimitsijat voivat viedä annetut äänet kotiinsa odottamaan myöhempää toimitusta vaalilautakunnalle.

Hänen mielestä vaaliaineiston ja vaaliuurnien valvontaa pitäisi tarkentaa. Jalomäki ehdottaakin kameravalvontaa yhdeksi keinoksi.

Virheet kuntien keskusvaalilautakuntien vahvistamissa äänimäärissä vaikuttivat Satakunnan aluevaalilautakunnan vahvistamaan aluevaalien tulokseen siten, että ehdokas numero 313 Juha Viitala oli virheellisesti valittu Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen yhdeksänneksi varavaltuutetuksi, vaikka hänet olisi tullut valita puolueen kahdeksanneksi varavaltuutetuksi.

SDP:n ehdokas numero 293 Johanna Santanen oli virheellisesti valittu Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen kahdeksanneksi varavaltuutetuksi, vaikka hänet olisi tullut valita puolueen yhdeksänneksi varavaltuutetuksi.

Koska varavaltuutetut kutsutaan valtuutetuiksi valituksitulojärjestystä noudattaen, on varavaltuutettujen keskinäiseen järjestykseen vaikuttava virhe sellainen vaalilaissa tarkoitettu vaalien tulokseen vaikuttava lainvastaisuus, jonka johdosta vaalien tulosta tulee oikaista, hallinto-oikeus toteaa päätöksessään.

Muilta osin virheellisesti vahvistetuilla äänimäärillä ei ollut vaikutusta vaalien tulokseen.

Hallinto-oikeus kumosi Satakunnan aluevaalilautakunnan päätöksen aluevaalien tuloksen vahvistamisesta edellä mainittua varavaltuutettujen järjestystä koskevilta osin ja palautti asian aluevaalilautakunnalle vaalituloksen oikaisemista ja uuden vaalituloksen vahvistamista varten. Muilta osin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Turun hallinto-oikeuden tuomiopiiriin toisena maakuntana kuuluvassa Varsinais-Suomessa toimitetuista aluevaaleista ei tehty valituksia hallinto-oikeuteen.