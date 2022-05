Muuttolinnut

Hyönteissyöjät ja kahlaajat ovat olleet muuton pääosassa.

Satakunta

Viime viikkojen suotuisat säät ovat suosineet hyönteissyöjien ja arktisten kahlaajien paluuta. Pajulintuja on lauleskellut jo monin paikoin ja määrät kasvavat vielä. Myös kerttujen, kuten lehto- ja mustapääkertun laulua on alkanut kuulua sieltä täältä.

Pääskyillä oli hyvä muuttopäivä 17. toukokuuta, kun Säkylän kunnantalon rannasta laskettiin 800 haarapääskyä ja Kokemäen Puurijärveltä 100 räystäspääskyä.

Hyviä havaintoja on tehty viimeisen parin viikon ajalta myös useammasta pikkusieposta ja idänuunilinnusta. Pohjansirkusta on kertynyt kolme havaintoa tähän mennessä. Yölaulajista on jo kuultu ensimmäiset tulijat joka lajista, viimeisimpänä viitasirkkalintu viime sunnuntaina Säkylän Köyliönjärvellä.

Kahlaajista suokukkojen päämuuttopäiväksi osui 11. toukokuuta, kun Kokemäenjoen suiston Teemuluodosta laskettiin yli 1000 yksilöä, pääosin ohimuuttavina parvina. 19. toukokuuta Porin Yyterin lietteille oli puolestaan kerääntynyt 440 tylliä ja 400 suosirriä, hyviä lukemia nämäkin. Sama meno jatkui vielä 23. päivä, kun Yyteristä laskettiin 131 lapinsirriä.

Useita havaintoja on taas kertynyt harvinaisemmista siivekkäistä, joista kaksi havaintoa on ylitse muiden. Porin Hevosluodosta löytyi 12. toukokuuta tavallisten pääskyjen parvesta ruostepääsky. Lintu hävisi saman tien paikalta ja jäi vain yhden onnekkaan lintuharrastajan Petteri Mäkelän havaitsemaksi. Vaikka tätä meitä lähinnä eteläisessä Euroopassa pesivää lajia nähdään nykyään lähes vuosittain Suomessa, oli tämä havainto vasta viides Satakunnasta ja toinen Porista. Ensi kerran laji nähtiin maakunnassa toukokuussa 2000 Kokemäen Puurijärvellä.

Toinen havainto koski Koillis-Siperian ja Pohjois-Amerikan tundralla pesivää pientä eskimosirriä, joka on harvinainen vierailija Euroopassa. Kymmenhenkinen lintuharrastajajoukko Petri Salon johdolla löysi linnun Porin Yyterin lietteiltä aamupäivällä helatorstaina. Sirri viipyi paikalla iltapäivään saakka, kunnes lähti tylliparven mukana muutolle, eikä sen koommin näyttäytynyt. Havainto on vasta yhdeksäs Suomesta, mutta jo kolmas Yyteristä, jossa tehtiin myös Suomen ensihavainto syyskuussa 1962. Toinen Yyterin havainto on syys-lokakuun vaihteesta 2009.

Muita viime viikkojen erikoisuuksia Yyteristä ovat olleet kaksi avosettia, ruokosirkkalintu ja keltahemppo. Porin Hilskansaaressa havaittiin puolestaan kaksi pussitiaista 11. toukokuuta ja Luvian Säpissä idäntiltaltti, meikäläisen tiltaltin Uralilta itään pesivä rotu, 21. toukokuuta. Kattohaikaroista on tullut neljä havaintoa lisää Huittisten Vampulasta ja Sampusta, Sastamalan Meskalasta ja Kankaanpään Honkajoelta.

Kevät on jo niin pitkällä, että osalla linnuista jälkikasvun ruokinta on menossa täyttä päätä. Vesilinnuista poikueita on nähty ainakin telkillä, sinisorsilla ja merihanhilla, kahlaajista meriharakalla, töyhtöhyypällä ja tyllillä. Sini- ja talitiaisilla, kottaraisilla ja rastailla on jo myös osalla poikaset kuoriutuneet. Varislinnuilla, kuten tavallisella variksella ja mustavariksella, poikaset alkavat pian jo olla lähtövalmiita.

Muuttolinnut Kevään uudet muuttajat 9.5. jääkuikka, mustatiira, sinirinta, 10.5. avosetti, tundrakurmitsa, pikkusieppo, 11.5. pussitiainen, rastaskerttunen, kultarinta, 12.5. keräkurmitsa, ruostepääsky, pensassirkkalintu, pikkulepinkäinen, 13.5. etelänkiisla, kehrääjä, lehtokerttu, 14.5. allihaahka, punavarpunen, 15.5. pohjansirkku, 16.5. kuovisirri, 17.5. mehiläishaukka, 18.5. idänuunilintu, 19.5. pikkusirri, jänkäsirriäinen, luhtakerttunen, 20.5. ruisrääkkä, 22.5. viitakerttunen, 23.5. ruokosirkkalintu, 24.5. pikku-uikku, kuhankeittäjä, 26.5. eskimosirri, keltahemppo, 28.5. vesipääsky ja 29.5. viitasirkkalintu.

Lähde: Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry/BirdLife Suomi ry, Tiira-lintutietopalvelu.