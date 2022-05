Mutkien korjaamista kannatetaan, mutta ihmetystä herättävät myös toistuvat ulosajot.

Pori

Moni Yyterin kävijä pitää turmamutkaksi nimettyä kurvia jättikokoisen Y:n luona väärin rakennettuna. Asiasta on tehty valtuustoaloite, mutta Ely-keskuksen vastaus oli yksinomaan, ettei tiejärjestelyssä ole vikaa vaan ajonopeuksissa.

Vastauksesta tehty uutinen herätti vilkkaan keskustelun Satakunnan Kansan verkkosivuilla. Näkemystä ymmärrettiin, mutta varsin moni keskusteluun osallistunut piti tielinjausta epäonnistuneena.

”Pitäisköhän kaikilta autoilijoilta vaatia, että olisi ajokortti tms. lisenssi, jossa on tarkistettu kuskin tietämys säännöistä ja auton hallinnan perusopit. Ai niin, sellainen pitäisi kaikilla autolla ajavilla ollakin. Täysin käsittämätöntä, että kyseisessä kurvissa ei pysytä tiellä”, kommentoi nimimerkki F.

Nimimerkki Ollos oli samoilla linjoilla.

”Tällaisiä "mutkia"on Suomi täynnä. Vaativatko nämä "superkuskit" näitä kaikkia mutkia suoraksi? Miten voi ihminen olla niin tyhmä, että ei osaa hiljentää vauhtia kun edessä näkee mutkan, vaan paahtaa suoraan ojaan eikä näe itsessään mitään vikaa, vaan syy on tien rakentajien? Olen kyseisestä mutkasta ajanut todella monta kertaa, myös yhdistelmäajoneuvolla, enkä vielä ole itseäni ojasta löytänyt. Se on ihan normaali tie. Jos ei hallitse autoa tommoisessa kohtaa, pitäisi kyllä pystyä tekemään ihan itse johtopäätöksen ajokortin suhteen.”

Nimimerkki Pirkka lisäsi vettä myllyyn:

”Enemmän täytyisi olla mutkia teissä – ja suuria kuoppia myös! Jos oikein huono on tie, niin nopeudet alkaa vähenemään ja myös ajoneuvokanta uusiutuu luonnollista tietä. Ja korjaamoilla on hommia!”

Samaa kantaa edusti SeppoSeppo, jolla oli myös omaperäinen ratkaisuehdotus ongelmaan.

”Ei tuossa tiessä ole mitään vikaa. Ei vaan voi mitenkään ajaa ulos, vaikka ajaisi suurinta sallittua nopeuttaa. Jos jotain pitää tehdä, niin laittakaa kameratolppa siihen!”

Räntämieskään ei nähnyt tielinjauksessa ongelmaa.

”Monta kertaa olen Yyterissä käynyt enkä ole kokenut mutkaa hankalaksi. Toki ajonopeus on ollut risteysalueella maltillinen. Myös punainen Y ja tekodyyni ovat minusta kivat koristeet siinä risteyksessä. Anteeksi tämmöinen positiivinen ulostulo, en ole syntyperäinen porilainen enkä osaa vain valittaa.”

Mutkan kritisoijat esittivät useita näkökulmia, joiden mukaan mutka on virheellisesti rakennettu ja tulisi korjata.

”Jos mutka on liian jyrkkä, mikä estää korjaamasta tilannetta? Pitäisikö koko Suomen tietää, että se on jyrkempi, kuin näyttää? Porilaista laiskuutta ja kiusantekoa”, linjasi Rauha.

”Yleensä jyrkistä mutkista varoitetaan näyttävästi. Tämä mutka tulee yllättäen ja on etenkin talvella pirullinen. Paikalliset muistavat varoa, mutta turistikohteena täällä liikkuu muutakin porukkaa”, Yyterin Pena puolestaan pohti.

”Mutka on juuri sellainen ja vaarallinen kuin aloitteessa sanotaan, ely-keskuksen on aivan turha viisastella, kun mutka on täysi susi jo suunnittelupöydältä lähtiessään. Ilmeisesti tarvitaan kunnon rysäys, ennen kuin mutkalle tehdään jotain?”, nimimerkki Ko puhisi.

Yllättävää ratkaisua lähti etsimään Ropi Juhani.

”Entä jos tietä kavennettaisiin paikoitellen? Vaikkapa sellaisilla betoniporsailla, joista on viime aikoina paljon puhuttu?

”Riittää, että mutkasta korjaisi pelkän kallistuksen oikeansuuntaiseksi. Arvasin sen jo ekana päivänä kun siitä ajoin, että ongelmia tulee. Toki kysymyksessä on myöskin työllistämisvaikutus, tosin lähinnä hinureille ja korjaamoille”, TeroHoo ehdotti.

Kyläluuta kummasteli kohua, lähinnä näkökulmasta, miksi kurvi ylipäätään tehtiin.

”Kaikennäkösii juttui tääl porukka kirjottaa, mut kertokaa ny joku viisas tyhmäl yyteriläisel, et mitä vikaa siin vanhas tielinjas oli, joka täyty korjat rikki? Ei ollu onkelmii sun muut. Ny rakennettii hiano tie, jos o kurvi ku monakos vormuloil. Mun tietämykse mukaa tiel pitäis kuitenki pystyy ajaa normaalisti ilma vaara paikkoi, jotka o tekemäl tehty.”