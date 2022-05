Keskustelu Kallon pysäköinnistä käy kuumana – ”Aina ensimmäisenä mielessä on uusi alati laajentuva asfaltoitu, maiseman pilaava parkkipaikka"

Kalloon ideoiduista liikennejärjestelyistä on monenlaisia näkemyksiä.

Kallon kaavoitus on herättänyt viime aikoina runsaasti keskustelua. Alueen suosio on kasvanut, joten liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin suunnitellaan uudistuksia.

Suunnitelluista uudistuksista on monenlaisia näkemyksiä. Erityisesti alueelle ideoitu parkkipaikka on herättänyt runsaasti keskustelua.

Monet kommentoijat uskovat, että parkkipaikka selkeyttäisi pysäköintiä Kallon lähettyvillä. Asia nähdään myös yhdenvertaisuuskysymyksenä.

”Todellakin parkkipaikka on tärkeä, ja juuri siksi, ettei niitä autoja ajeta mihin sattuu. Pitää myös ottaa huomioon, että Kallo on virkistysalue kaikille, ei vain pursiseuralaisille ja niille kaupunkilaisille, joilla on terveet jalat ja pystyvät pyöräilemään tai kävelemään pengertien matkan. Heillekin kuuluu mahdollisuus päästä Kallon rannalle”, kommentoi esimerkiksi nimimerkki Valitse.

”Eihän meitä liikuntarajoitteisia tarvitse ajatella. Kallo on aina ollut minulle tärkeä paikka. Toivoisin, että voisin jatkossakin käydä siellä”, kirjoittaa puolestaan Mella.

Toisaalta parkkipaikalla on myös runsaasti vastustajia. He vetoavat muun muassa luontoarvoihin ja paikallisten viihtyvyyteen.

”Ei ollenkaan kuulosta hyvältä uuden parkkipaikan tekeminen Kalloon. Se vaan houkuttelee lisää autoilijoita ja kun parkkipaikka on täynnä, ajetaan autot taas parkkiin mistä vaan tilaa löytyy”, kommentoi nimimerkki Weijo.

”Virkistyskäyttö ei todella voi tarkoittaa sitä, että autoilua lisätään runsaasti. Kallon herkkä luonto on nyt jo muutamassa vuodessa kärsinyt suuresti. Vesiliskot, kärpät, siilit ym ja kasvit ovat kaikonneet, ajettu yli tai tampattu kuoliaaksi ja lopuksi puut sairastuivat ja kaatuvat yksitellen, koska luonnon monimuotoisuus tuhoutuu”, sanoo taas eläintenystävä.

Hän kertoo pitkässä kommentissaan myös näkemyksensä siitä, miten osa Kallon kävijöistä aiheuttaa häiriötä alueen asukkaille: ”Järjetön meluhaitta kuuluu kylälle asti ja kerrostaloihin kuin asuisi moottoritien varrella, kun kiihdytysajot ovat meneillään usein juuri illan ja yön tunteina. Jos ei pysty kävelemään voi ihailla merta vaikka uimarannan parkkipaikalla. Myös Uniluodon kylä on jätettävä rauhaan, se on ihmisten asuinalue, eikä sinne kuulu turha ympäriajo, senkin voi kiertää vartissa kävellen. Yritysten lähelle Satamakadulle voisi tehdä sen parkkipaikan. Kyläläisten kuuluu päästä autoillaan kotiin kaukaa kauppareissulta niin, että pääsee edes pihaansa.”

”Aina ensimmäisenä mielessä on uusi alati laajentuva asfaltoitu, maiseman pilaava parkkipaikka. Vain tyhmä pilaa maiseman ja kulttuurin, jota vetää puoleensa”, argumentoi Rad Dad.

Osalla keskustelijoista on mielessä myös toisenlaisia ratkaisuja.

”Samantien kun tuolla päin huseerataan matkailun ehdoilla niin koiraranta kuntoon. Se kaipaa lisäparkkia ja sen tekeminen on yksinkertaista. Koko se tienreuna vinoparkiksi”, ehdottaa Yyterin Pena.

Nimimerkki Meriporilainen taas kaipaa ratkaisuja Pengertien ylinopeuksiin.

”Pengertie on nopeuksien ja ruuhkien vuoksi hengenvaarallinen nykyään kaikelle kevyelle liikenteelle. Missä viipyvät edes ne hidastetöyssyt mitä kylvetään nykyään paljon turhempiinkin paikkoihin”, hän kirjoittaa.

