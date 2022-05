Satakunnan Kansassa kerrottiin keskiviikkona 25.5. virheellisesti, että Tammensillan säännöstelypadon juoksutus on noin 12 kuutiometriä sekunnissa ja muualla joessa muutaman kuution verran. Oikeasti säännöstelypadon juoksutus on keväisin noin 10–12 kuutiota sekunnissa ja säännöstelypadon aiheuttama virtaus on rauhallisempi muissa joen kohdissa.