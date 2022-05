Vanha myymälärakennus Porin Antinkadulta aiotaan purkaa

Antinkatu 7:n rakennus sijaitsee samassa korttelissa kuin Porin kaupungintalona toimiva Junneliuksen palatsi.

Pori

Osoitteessa Antinkatu 7 sijaitsevaa vanhaa myymälärakennusta esitetään purettavaksi. Kylmillään oleva rakennus on huonokuntoinen, ja se on ollut yksittäisiä pop up -tapahtumia lukuun ottamatta pois käytöstä noin 15 vuotta. Vakinaisempaa toimintaa siellä on ollut viimeksi kirpputorina.

Myymälärakennus sisäpihan puolelta. Rakennuksen naapurissa sijaitsee opiskelijatalo Saikku.

Vuonna 1900 rakennettu myymälärakennus on tarkoitus purkaa aikaisintaan tulevana syksynä.

Tontin katurajalle Antinkadun puolelle rakennetaan kaupungin tiedotteen mukaan vastaava puinen aita, joka päättyy nyt purettavan rakennuksen seinään.

Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 31. toukokuuta.