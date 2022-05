Liikkeiden toiminta ja myynti kärsivät, kun kadun varteen ei voi nyt pysäköidä.

Pori

Saukkosen talon tulipalosta Porin Isolinnankadun pohjoispäässä on kulunut noin kuukausi. Sen seurauksena kadun varressa on edelleen voimassa pysäköintikielto. Myös toinen ajokaista on pois käytöstä.

Vastapäisen asuinliiketalon eli Isolinnankatu 5:n yrittäjät ovat yhä jatkuvista rajoituksista ihmeissään: miten kauan liikkeiden edessä oleva pysäköintikielto on voimassa?

”Rajoituksista kärsii yllättävän moni”, toteaa yrittäjä Minna Toivo Isolinnankatu 5:ssä toimivasta Kauneushuone Toivosta.

”Tavaroiden toimitus on hankaloitunut, kun autoa ei saa enää jättää liikkeiden eteen. Myös yritysten myynti kärsii, koska asiakkaat eivät voi pikaisesti hakea esimerkiksi lahjakorttien kaltaisia tuotteita.”

Toivo kertoo lähettäneensä ongelmasta sähköpostia kaupungin pysäköinninvalvontaan. Sieltä viesti on hänen mukaansa välitetty liikennesuunnitteluun ja edelleen Satakunnan pelastuslaitokselle.

Kielto poistunee lähitulevaisuudessa

Aluepalopäällikkö Juuso Suonpään mukaan pelastuslaitos ei lähtökohtaisesti yksin päätä tulipalojen jälkeisistä liikennejärjestelyistä.

”Akuutissa tulipalotilanteessa päätämme, mutta myöhemmin päätöksenteossa ovat mukana myös poliisi ja rakennusvalvontaviranomaiset”, Suonpää kertoo.

Saukkosen talon tapauksessa asia on nyt Porin kaupungin ja sen rakennetun ympäristön valvonnan hoidossa. Suonpään mukaan rajoitusten poistaminen on siellä käsittelyssä, ja pysäköintikielto poistunee lähitulevaisuudessa.